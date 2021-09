Még csütörtökig tart a nyárias idő, aztán jön a lehűlés

Hétfőtől csütörtökig még az ország nagy részén folytatódik a vénasszonyok nyara, a legmagasabb nappali hőmérséklet a 29-31 fokot is elérheti ezeken a napokon.

Csütörtökön azonban hidegfront érkezik nyugat felől, megnövekszik a felhőzet, többfelé záporok, zivatarok is lehetnek. A lehűlés péntekre éri el az ország többi területét, aznap is sokfelé lehet csapadék, és megerősödik a szél is.



Azért a vastag pulcsit még nem kell előkotorni a szekrény mélyéről, mert pénteken is 19-26 fok között lesz a csúcshőmérséklet. A hétvégén viszont nem valószínű, hogy bárhol 20 foknál melegebb lenne. (Időkép)