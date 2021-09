Az Apple vészhelyzeti frissítést ad ki a Pegasus kémszoftver ellen

Vészhelyzeti frissítéseket tesz közzé az Apple annak érdekében, hogy az eszközei védettekké váljanak Pegasus kémszoftver támadásai ellen - jelentette be a cég hétfőn. Az utóbbi hónapokban nemzetközi botrány robbant ki, miután kiderült, hogy világszerte figyeltek meg embereket az izraeli NSO nevű cég kémszoftverével, ami érintkezés és kattintás nélkül is képes feltörni a telefonokat. Az ügynek magyar szála is volt, a kormány újságírókat és a Fidesz politikai ellenfeleit figyeltethette meg a szoftverrel.

Panyi Szabolcs, a Direkt36 újságírója, akinek telefonján szintén megtalálták a Pegasus nyomait Fotó: GERGELY BESENYEI/AFP

Az Apple eszközeinek egyik legfőbb vonzereje eddig a felhasználói adatok biztonsága volt, így a céget kifejezetten megrázta, amikor kiderült, hogy a Pegasus az ő termékeiket is könnyedén feltöri, ezért frissítik most a rendszereiket. (New York Times)