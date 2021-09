Pont akkor állították rá a Pegasust, amikor kiderült, hogy Gyurcsányéknak dolgozik a cége

Idén tavasszal kétszer is feltörték a Pegasus nevű izraeli kémszoftverrel a telefonját Páva Zoltánnak, aki az ellenzéket támogató ezalenyeg.hu nevű oldal üzemeltetője. A Direkt36 most arról ír, hogy Páva megfigyelése összefügghet azzal, hogy egy általa vezetett cég dolgozik a Demokratikus Koalíciónak.

Ugyanis pont aznap, március 16-át törték fel az okostelefonját, amikor a parlament honlapjára felkerültek adatok arról, hogy az EagleEye-Marketing Kft. szerződést kötött a DK parlamenti frakciójával közösségi médiás tanácsadásra. A cég részéről a szerződés aláírója Páva Zoltán volt.

Bár a szerződést már 2020 végén megkötötték Gyurcsány Ferenc pártjával, elsejével el is kezdtek dolgozni a frakciónak, de a parlamenti adminisztráció miatt mindez csak március közepén lett nyilvános. Egyébként a szerződés feltöltése utáni napon az Origó is közölt egy cikket a megállapodásról, amiben hangsúlyozva, hogy a céget vezető Páva Zoltán egyben a kormánykritikus ezalenyeg.hu kiadója is egyben.