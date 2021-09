Tóth Csabáról voltak a legizzasztóbb kérdések a Tóth Csaba nélküli zuglói képviselőjelölti vitán

Tóth Csaba nélkül rendezték meg hétfő este a Partizánban a 8. választókerületi, vagyis a zuglói vitát Hadházy Ákossal.

Hadházy nem engedné megépíteni a Nemzeti Galériát, a Biodómot viszont nem tudja, hogy befejeznék vagy inkább elbontanák.

Szerinte ő nem csak egy gyüttment a kerületben, van kötődése Zuglóhoz.

Hadházy mindenáron próbálta kikerülni Tóth Csaba vélt korrupciós ügyeivel kapcsolatos kérdéseket, és inkább Karácsony Gergelyre kente az egészet.

Hétfő este rendezték meg a zuglói képviselőjelölti vitát a Partizánon, amit napok óta viharok kísértek, ugyanis sokáig nem lehetett tudni, hogy Hadházy Ákos mellett ott lesz-e a stúdióban Tóth Csaba, MSZP-s képviselőjelölt. Végül hétfő délelőtt megérkezett a válasz, miszerint nem lesz, és egyúttal feljelentette Gulyás Mártont becsületsértés miatt, amiért szerinte kérdések formájában korrupciós vádakkal illette őt a Karácsony Gergellyel készített interjú során.

A vitán Hadházy Ákos mellett üres volt a pulpitus, és Gulyás Márton sem akart úgy tenni, mintha ez normális lenne, ezért minden kérdés feltevése után elmondta, hogy mivel Tóth Csaba nem jelent meg, ezért nem tud válaszolni. Ezt időnként a nézők nevetése kísérte.

Így nyitóbeszédet is csak Hadházy Ákos tudott mondani, amiben arról beszélt, hogy mikor a kerületi trafikcsalást leleplezte, akkor nem gondolta, hogy egy ellenzéki kolléga azt hozza majd fel vádként, hogy nem volt lojális a pártjához, és hogy nyilvánosságra hozta ezeket az ügyeket. Hadházy szerint az volt a probléma, hogy inkább kifelé volt lojális, mint befelé, és a Fideszen belül is megkapta, hogy egy kellemetlen alak, de ő ezekre büszke.

„Egy darabig elhittem, hogy hunyjunk szemet bizonyos dolgok felett. De ma már tudom, hogy ez hazugság, és nagyon sok magyar tudja, főleg sok zuglói, akik változást akarnak, és a saját embereinek se fogja megengedni a lopást, vagy hogyha lopnak, akkor annak következményei lesznek.”

Szerinte az elszámoltatás egyedül a szándékon múlik.

Lesz-e Nemzeti Galéria?

Az első vitablokk a zuglói beruházásokról, fejlesztésekről szólt. Gulyás első kérdésében a Liget Projekt problémáját vázolta fel, miszerint már több mint tízmilliárddal többe kerül a projekt, mint azt eredetileg tervezték. Ez különösen igaz a Biodóm esetében, ahol elbontani és befejezni is sokba kerülne a projektet. Gulyás megemlítette a Nemzeti Galériát is, ami elvileg mégsem fog megépülni, de sokan attól tartanak, hogy ha a Fidesz megint megnyeri a választásokat, akkor befejezik.

Az első kérdés úgy hangzott, hogy Hadházy hogyan akadályozná meg a Nemzeti Galéria megépítését és mit csinálna az olyan félkész projektekkel, mint a Biodóm.

A képviselőjelölt szerint fontos kérdés, de vissza kell gondolni arra, hogy eddig miért nem tudták megakadályozni. Szerinte nincs olyan ügy, amit ne lehetne akár egy diktatúrában is megakadályozni, minden azon múlik, hogy mekkora a nyomásgyakorlás. Úgy látja, hogy ez a nyomásgyakorlás nem történt meg Zuglóban, sőt a zuglói szocialista frakció megszavazta ezt a beruházást.

Szerinte ha az ellenzékiek hajlandók együttműködni a kormánnyal, akkor abból nem lesz ellenállás. Gulyás megkérdezte, hogy a megválasztása esetén támogatná-e a Nemzeti Galéria megépítését?

Hadházy azt felelte, hogy nem, szerinte annak nagyon jó helye van a Várban. Az egész beruházás azért indult, hogy a Fidesz helyet csináljon magának ott a Várban.

15-20 milliárd kell a Biodóm befejezéséhez. Visszabontani, félbehagyni vagy befejezni kell a Biodómot? - hangzott a következő kérdés.

Hadházy szerint be kell fejezni. Számokat nem tud mondani, ezt egy vizsgálóbizottság vizsgálja. Bár neki nagyon fáj, hogy a vidámpark helyére épült, mert gyerekkorának egy fontos élménye volt.

Gulyás erre megkérdezte, hogy miért kellene befejezni?

Hadházy erre nem igazán tudott mit reagálni, mert nem látta a vizsgálóbizottság jelentését, úgy véli, előbb meg kell vizsgálni, hogy mi lehet belőle. De ha az lenne a gazdaságosabb, hogy visszabontsák, akkor azt is támogatná.

A Bosnyák téri városközpont megépítését Tóth Csaba is propagálta, de Hadházy is megígérte, hogy rendbe tenné. A kettejük elképzelése abban különbözik, hogy lakópark és pláza helyett zöld területet hozna létre. Gulyás azt kérdezte, hogy hogyan küzdene meg ezért?

„Azt nem ígérem meg, hogy én fogom rendbe tenni a Bosnyák teret, mert itt országgyűlési képviselőjelöltségről beszélünk, és szerintem fontos, hogy egy képviselő ne akarja átvenni az önkormányzat feladatát és ne akarjon házmester lenni. De mindenképp kell valamit csinálni a Bosnyák térrel, mert az egy sebe, szégyene a kerületnek” - mondta.

De ez a beruházás úgy indult, hogy közösségi terek, parkok, tanuszoda lesz, ehhez képest viszont az önkormányzat beleegyezett abba, hogy lakópark legyen. Hadházy szerint viszont a zuglóiak nem ezt akarták volna, de nem kérdezték meg őket erről.

Ki a gyüttment?

A második vitablokkban a közbiztonságról és a rendőrhiányról beszéltek.

Az első kérdésfelvetés az volt, hogy Tóth Csaba folyton azzal támadja Hadházyt, hogy ő csak egy gyüttment, nincs helyi kötődése a kerülethez.

Hadházy szerint az összes eddigi képviselőnek és polgármesternek nem volt helyi kötődése, náluk még neki is több van, mert ő is Zuglóban élt öt évet, rokonai is élnek ott, például a nagymamája. Szerinte meg lehet ismerni és meg is ismerte a zuglóiak akaratát.

A következő kérdés az volt, hogy a tapasztalatai alapján milyen közbiztonsági problémák vannak Zuglóban és hogyan változtatna ezeken?

Hadházy szerint a problémákról még a kormánymédia is jól beszámolt, és ezekből azt lehet látni, hogy ahol probléma volt, odaküldtek két rendőrt, és akkor rend lett. Viszont gyakorlatilag a rendőrségünk kezd megszűnni, nagyon megalázó a fizetésük, a frissen végzettek is leszerelnek. Nincs elég rendőr, nem tudnak mobil trafipaxolni se. Hadházy szerint felháborító jelenség, hogy a kormány katonákkal pótolja a rendőröket.

Konkrét intézkedést mondjon, amivel megakadályozná a leszerelési hullámot - kérte Gulyás Márton. Hadházy az felelte, hogy emelni kellene a fizetéseket, mert 150 ezer forintért senki nem fog elmenni dolgozni. Sokszor rossz, megalázó körülmények között dolgoznak, például az extra szabadnapokat sem tudják nekik kiadni.

Úgynevezett fegyverpénzt kap a rendőrség 5 százalékos GDP növekedés esetén, de nem mindenki részesül ebben. Gulyás azt kérdezte, hogy a képviselő honnan kezdené a kiterjesztést?

„Borzasztó sok pénzt lehetne átcsoportosítani a költségvetésből, ezek nem akkora összegek, hogy ne lehessen megoldani, az egészségügyben és az oktatásban ez sokkal nagyobb lenne. Itt viszont csak egyszeri juttatásról lenne szó, amit például nem a Vadászati Kiállításra kellene költeni” - válaszolta.

Tóth Csabának vannak-e korrupciós ügyei?

A harmadik blokk a Kormányváltás vagy rendszerváltás? nevet kapta, és kétségkívül ez volt a legfeszültebb kérdéskör, aminek a megválaszolása elől Hadházy Ákos is próbált kitérni.

Tóth Csaba többször sérelmezte, hogy Hadházy őt korrupciós ügyekkel hozta kapcsolatba. Gulyás arra kérte Hadházyt, hogy tud-e mondani konkrét ügyeket?

Hadházy kicsit zavaros választ adott, arról beszélt, hogy amikor megkezdte ezt a kampányt, akkor elmondta, hogy a választás alatt nem lesz célja, hogy újabb és újabb ügyeket tárjon fel, mert nem akarta, hogy azt mondják, hogy ezzel akar politikai előnyhöz jutni. Szerinte nem lenne jó üzenete annak, ha a jelöltek egymás ellen áskálódnának.

Hadházy szerint nincs ügy, amire rá kell mutatni, mert a független sajtó már megtalálta ezeket az ügyeket. Az egyik ilyen a parkolási mutyi. Azt nem ő mondja, hogy az MSZP és a Fidesz összejátszott a parkolási mutyiban, hanem Karácsony Gergely állította az ATV-nek adott interjúban.

Gulyás ekkor újra megkérdezte, hogy van-e konkrét tudomása korrupciós ügyről Tóth Csabával kapcsolatban?

„Én nem fogok arról beszélni, hogy mit csinált Tóth Csaba, hanem arról fogok, hogy mit nem csinált.” Hadházy a vélt mulasztásait rótta fel bűnként a szocialistának, akinek szerinte a parkolási botrányban vernie kellett volna az asztalt, mert a legkisebb megalkuvás sem fér bele a korrupcióval szemben.

Ön nem gondolja, hogy Tóth Csaba fideszes kollaboráns lenne? - próbálkozott újra Gulyás.

Hadházy újra azzal védekezett, hogy ilyesmiről nem ő, hanem Karácsony beszélt, és ő csak azt tudja mondani, ami bizonyítva van. Azt viszont megjegyezte, hogy nem látta Tóth Csabát a korrupciós ügyeknél felszólalni.

Gulyás az fejtegette, hogy sokak szerint Hadházynak van tudása Tóth Csaba korrupciós ügyeiről, de az összefogás érdekében nem akarja ezt megosztani.

Hadházy ekkor kissé idegesen elismételte, hogy nem akar új ügyeket feltárni, mert a meglévőkkel kell foglalkozni.

Hadházy a záróbeszédében arról beszélt, hogy szerinte Zuglóban nem is forrnak annyira az indulatok az előválasztás körül, mint azt a sajtó állítja, és szerinte az a fontos, hogy bármilyen ellenzék fog nyerni Zuglóban, jobb lesz, mint ami most van.