12-en haltak meg egyetlen nap alatt a járványban

12 újabb halálesetet jelentettek ma, a héten már 28-cal nőtt az áldozatok száma

Ez rosszabb adat, mint tavaly ilyenkor

A halálesetek száma emelkedett a legjobban a járvány legfontosabb mutatói közül az elmúlt két hétben

Alig két hete, szeptember legelején egész héten mindössze 4 áldozatot jelentettek

371 új fertőzöttet jelentettek ma reggel. Fontos adat, azt mutatja, hogy terjed a vírus Magyarországon, de több szempontból is csalóka. Egyrészt az oltottak nagy része, aki elkapja a delta mutációt, a vakcinának köszönhetően csak enyhe tünetekkel vészeli át a betegséget. Másrészt a tesztek száma meg sem közelíti azt a szintet, ami pontos képet adhatna, hogy hányan fertőződtek meg. Sokan - éppen az enyhébb tünetek miatt - nem is tudják, hogy koronások. Az ingyenes tesztelést továbbra is a mentőszolgálatnak kellene intéznie, ez már nagyon körülményes. Pénzért persze magánlaborokban is lehet vizsgálatot végeztetni, de sokan ezt nem erőltetik az enyhébb tünetek miatt. Az emelkedés így is látszik.

Ugyanakkor nem ez fogja eldönteni, hogy a kormány újabb szigorításokat vezet-e majd be. (Több ország példájából kiindulva ez a maszkhasználat szigorítása és a nem oltottak számára különböző korlátozások bevezetése lehetne.)

Azt, hogy mikor lesz szükség szigorításokra, nem az új fertőzöttek számához köti majd a kormány, hanem a kórházban lévők és az áldozatok számához. „Ha valaki enyhe tünetekkel átesik a fertőzésen, az még nem ad okot arra, hogy szigorítsunk” - indokolta ezt tegnap Novák Katalin, a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzs ülése után. Van benne logika, más országnál is bejelentették már ezt, hiszen sokan oltottként is elkapják a vírus delta mutációját, de éppen a vakcinának köszönhetően enyhe tünetekkel.

Ugyanakkor a Novák által említett mutatók (kórházban ápoltak és halálesetek) is romlanak. A kórházban lévők száma is:

De leginkább az áldozatok száma.

12 halálesetet jelentettek ma, ez napi adatban a legrosszabb a harmadik hullám vége óta. (A hétfői adatok a péntek-vasárnapi időszak összesített számai.)

Ezek az adatok persze messze elmaradnak a tavaszi negatív rekordoktól, ugyanakkor a kórházban ápoltak száma annyi (307), mint tavaly ilyenkor (306). Többen vannak most lélegeztetőn (40), mint tavaly ilyenkor (17). Halálozásban pedig rosszabbul állunk jelenleg, mint tavaly ilyenkor.

Az oltottság miatt a legsúlyosabb állapotban lévők száma várhatóan a következő időszakban nem fog olyan ütemben nőni, mint tavaly. De jelenleg nem lehet tudni, mert nem árulják el, hogy a kórházban lévők és az áldozatok hány százaléka oltott vagy nem oltott. Más országok adataiból sejthető, hogy a delta mutáció a nem oltottak körében söpör végig.

Fontos lenne az oltási program felpörgetése, de ez láthatóan nem megy. Tegnap mindössze 3 500-an kaptak első oltást.



Első oltást eddig összesen 5 847 002-en kaptak, közülük 5 553 346-an a másodikat is, 544 ezren pedig a harmadikat.