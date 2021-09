A Time a Meseország mindenkié című mesekönyvért a világ 100 legbefolyásosabb embere közé sorolta Rédai Dorottyát

A TIME a CEU Demokrácia Intézet kutatóját, Rédai Dorottyát a világ 100 legbefolyásosabb embere közé sorolta a 2021-es TIME100 listán. A 18. éve vezetett lista a világ legbefolyásosabb embereinek hatását, innovációját és eredményeit ismeri el.

Rédai a projektkoordinátora a Meseország mindenkié című mesekönyvnek, ami 17 kortárs szerző 17 meséjét tartalmazza különböző marginalizált vagy hátrányos helyzetű csoportok különböző szereplőivel. A jól ismert meséken és népmeséken alapuló történetek több „tabuval” vagy „érzékeny” kérdéssel foglalkoznak, beleértve az azonos neműek közötti szerelmet, a nemváltást, az örökbefogadást, a gyerekek elhanyagolását, a párkapcsolati erőszakot, a szülő halálát, a „különbségeken” alapuló társadalmi kirekesztést és a nemi sztereotípiák áthágását A könyv célja, hogy segítse a szülőket és a tanárokat abban, hogy ezekről a témákról beszélgessenek a 6-12 éves gyerekekkel. A könyv eddig több mint 30 ezer példányban kelt el, jövőre 8 európai nyelven jelenik meg.

A közlemény szerint a Labrisz Leszbikus Egyesület által kiadott könyv a „jobboldali és kormányzati politikusok szélsőségesen negatív reakciói után Magyarországon nagy sikert aratott, és az az LMBT+-embereket diszkrimináló kormányzati politika elleni tiltakozás szimbólumává vált”.

„Az, hogy bekerültem a TIME100 listára, nagy megtiszteltetés számomra és a Labrisz számára is, nemzetközi elismerése a projektben végzett hatalmas munkánknak. Tovább bátorít, hogy folytassam a munkám abban a rendkívül ellenséges politikai környezetben, amelyben most élünk. Azt az üzenetet közvetíti, hogy nagyon fontos az, amiért dolgozunk, és remélem, hogy más aktivistákat is arra ösztönöz majd a régióban, hogy továbbra is foglalkozzanak az LMBT+ kérdésekkel, még akkor is, ha ez nehéz, kimerítő és néha félelmetesnek vagy reménytelennek tűnik” – mondta Rédai.

Rédai Dorottya átveszi a Háttér-díjat a 26. Budapest Pride megnyitóján Fotó: botost/444.hu

Rédai 2020-ban Emma Goldman Snowball-díjat kapott feminista aktivista és tudományos munkájáért, 2021-ben pedig a Háttér-díjjal ismerték el az LMBT+-közösségért végzett munkáját a BudapestPride megnyitóján. Most a kutatási érdeklődési körébe tartozik a nemek közti egyenlőség az oktatásban, a gyerekvédelmi szakpolitikák, az anti-gender szakpolitikák, az LMBT+-jogok korlátozása és az antidemokratikus rendszerek térnyerése Kelet-Közép-Európában – áll a közleményben.