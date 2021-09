Az ember, aki túl vicces volt ahhoz, hogy sztár legyen

Azt gyanítom, hogy még a 444 olvasói között is akad olyan, aki soha életében nem hallott Norm Macdonaldről. Legalábbis tegnapig, amikor megírták az újságok, hogy meghalt. A hírekben úgy írtak róla, hogy bár a legismertebb komikusokat kitermelő Saturday Night Live (SNL) tagja volt, sosem kapott saját késő esti talkshow-t, és nem lett igazi szupersztár. És ez így is van. De egyáltalán nem ezek a legfontosabb dolgok, amiket tudni kell róla.

(Azok kedvéért, akik esetleg nem olvassák végig a cikket, már ezen a ponton berakom azt a videót, amin egy molylepkéről szóló viccet mesél, ami sokak szerint, szerintem is, a világ egyik legjobb cucca.)

„Norm egy külön műfaj volt a komédián belül. Nincs még egy ilyen ezen a bolygón. Tegyetek magatoknak egy szívességet, és nézzétek meg a dolgait! Minden idők egyik legjobbja volt” - így búcsúzott tőle kollégája, Sarah Silverman a Twitteren. Conan O’Brian is arról írt, hogy Macdonald humora egyedülálló volt. „Soha többé nem fogok ennyire röhögni. Mindannyiunkért vagyok ma szomorú”.

Norm Macdonald 61 éves volt, rákban halt meg. Kanadai volt, nem ivott, nem drogozott, csak a szerencsejátékkal gyűlt meg a baja élete során. Szeretett hazudni a koráról, aminek semmi értelme nem volt, ez is csak egy volt rengeteg rigolyája közül. Szerette - főleg a tévéműsorokban - előadni a buta csávót. Valószínűleg ez is egy volt a rengeteg, sokak számára már túl bonyolult poénjai közül. Rajongott az orosz irodalomért, rengeteget beszélt és tweetelt is róla (bár mindenről rengeteget tweetelt), a másik nagy szenvedélye a sport volt. Bulizni viszont nem szeretett, még egy baráti vacsorát is nehéz volt összehozni vele.

„Úgy gondolom, sokan sajnálatot éreznek irántad, ha az SNL-ben voltál, és nem szupersztárként kerültél ki belőle. Arra jutnak, biztos megkeseredtél. De én képtelen vagyok a keserűségre” - írja életrajzi könyvében.

Macdonaldet a középkorú magyar néző néhány közepesen vicces sitcom szereplőjeként ismerheti. Volt saját műsora is, de a Norm Show alig három évadot ért meg. Az amerikaiak viszont főként a Saturday Night Live-ból ismerik, ahonnan állítólag azért rúgták ki, mert túl sokat viccelődött az akkor kettős gyilkossággal vádolt O.J. Simpsonon, aki az NBC egyik nagykutyájának a golfpartnere volt. A komikus sosem fogta vissza magát, nem érdekelte sem az, ha vicceit túl durvának találják, ahogy az sem, ha csak nem értik a poént. A legjobb poénjai ilyenek voltak.

Artie Lange és Norm Macdonald a Dirty works (1998) című filmben. Fotó: MGM / ROBERT SIMONDS PRODUCTIONS/Collection ChristopheL via AFP

Néhány évvel ezelőtt a Washington Post remek, interaktív portrécikket közölt róla, ami alapján kicsit érthetőbb, miért alakult ilyen furán a karrierje. Hiába mondják róla a legsikeresebb, az egész világon ismert, dollármilliomos kollégái, hogy egyedülállóan vicces volt, és hogy bárcsak nagyobb teret kapott volna, valahogy a személyisége és a különleges humora nem tette alkalmassá arra, hogy úgy rajongjanak érte, mint David Lettermanért vagy Conan O’Brianért. Pedig ők is odáig voltak érte.

O’Brian show-jában gyakran volt vendég, és láthatóan különleges bánásmódot kapott. O'Brin annyira odavolt érte, hogy nagyon sokszor meghívta, de Macdonald rengetegszer mondott nemet. Letterman is a világ egyik legviccesebb emberének tartotta, halála után közleményben méltatta. „Minden fontos szempontból, a stand-up világában Norm volt a legjobb” - írta.

Nem utólag okos: amikor 2015-ben visszavonult, meghívta, hogy utolsó show-jában még nyomjon egy stand-upot. Macdonald a tőle megszokott színvonalat hozta, majd nagy meglepetésre a végén közölte Lettermannel, hogy szereti, és sírva fakadt.

De nem arról van szó, hogy nem kapott elég lehetőséget, hiszen világos, hogy mindenki, aki számít, úgy gondolta, többet érdemelne.

A komikus nem volt könnyű ember. Azt mondta, biztos benne, hogy ha több partira járna, több felkérést kapna, mert amikor véletlenül elment valahova, akkor kapott. De nem nagyon ment.

A Washington Post fent említett cikkében esik szó egy sztoriról, ami elég jól rávilágít MacDonald személyiségének egy szeletére. Egyszer, évekkel ezelőtt eszébe jutott, hogy csinál az FX kábeltelevíziós csatorna számára egy kamu realityt. Tetszett nekik az ötlet, de azt akarták, hogy vegyen maga mellé egy másik írót is. Macdonald barátjára, Sam Simonra, a Simpsons egyik megalkotójára gondolt. Megegyeztek, és közösen megírták a forgatókönyvet. A csatornának tetszett, és már azon voltak, hogy megrendelik az első évadot. Csakhogy Macdonaldnak nem tetszett. Úgyhogy írt egy másikat egyedül, de úgy adta le, mintha közösen írták volna. Azt hazudta, hogy nem tudják eldönteni, melyik forgatókönyv a jobb. Egy órával később visszaszóltak, hogy imádják a második verziót. Ekkor elárulta, hogy azt valójában egyedül írta. Ez nem sült el valami jól. Ráment a barátságuk és a csatornával kötött szerződésük is. A tévés szerepléseit intéző ügynöke is kirúgta.

Egy másik sztorit pár órával halála után, rá emlékezve mesélt el Seth Meyers. Elmondta, hogy amikor az SNL 40. születésnapját ünnepelték, rengetegen voltak, és mindenkinek, köztük olyan nagyra nőtt sztároknak is, mint ő, csupán pár mondat jutott. Meyers Macdonalddel, Kevin Nealonnal és Colin Quinnel állt színpadra, a dolguk Chevy Chase felkonferálása volt. Tényleg csak nagyon rövid idejük volt. Meyers most elmesélte, hogy mindhárman elmondták a szövegüket, ahogy kellett, de amikor Macdonaldre került sor, egyáltalán nem azt mondta, amit kellett volna, csak elkezdte tolni, ami az eszébe jutott. „Emlékszem, hogy nagyon röhögtünk. Nem is annyira azon, amit mondott, hanem azon, hogy akármelyikünk komolyan gondolhatta, hogy Norm mások szabályai szerint játszik majd. Bármelyik estén” - mondta Meyers.

„Részben azért olyan lenyűgöző, mert képtelenség bekategorizálni” - mondta róla O’Brian. „Nem fér bele a kirakósba, és talán ez is lehet az oka, hogy soha nem mondta senki, hogy jó házigazdája lehetne egy késő esti show-nak”. Viszont amikor bármelyik show vendége volt, az szinte azonnal legenda lett. Aki még nem látta, ismétlem, nézze meg, amikor a molylepkés viccet meséli O’Briannek,

amikor hisztérikus röhögésbe kergeti Courtney Thorne-Smith-t,

vagy amikor Burt Reynoldsot személyesíti meg.