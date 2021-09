Egykori képviselőket ítéltek börtönre Hongkongban, mert részt vettek a Tienanmen téri események emlékére szervezett rendezvényen

Korábbi törvényhozókat és aktivistákat ítéltek börtönbüntetésre Hongkongban szerdán, amiért tavaly részt vettek a Tienanmen téri események emlékére szervezett, ám végül a hatóságok által nem engedélyezett rendezvényen.

A tavalyi megemlékezés Hongkongban Fotó: ANTHONY WALLACE/AFP

A South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap szerint a bíróság kilenc embert ítélt tíz hónapig terjedő szabadságvesztésre, míg további három emberre felfüggesztett büntetést szabtak ki. A lap rámutatott: ez a második bírósági határozat, amellyel a korábban évenként megrendezett, gyertyafényes megemlékezés tavalyi eseményének szervezőit és részvevőit büntették.

A megemlékezés megtartására tavaly a hongkongi rendőrség a koronavírus-járványra hivatkozva első alkalommal nem adott engedélyt. Idén ugyanígy jártak el.

A tiltás ellenére a tavaly június 4-én ezrek gyűltek össze a hongkongi Viktória Park környékén, majd a rendőrség figyelmeztetései ellenére áttörtek a felállított kordonokon. Az esemény kapcsán elítélt aktivisták között vannak a gyertyafényes megemlékezést a korábbi években szervező Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China (Hongkongi szövetség Kína hazafias demokratikus mozgalmainak támogatására) nevű szervezet vezetői, valamint a 2019-es hongkongi kormányellenes tüntetéshullám legnagyobb megmozdulásait szervező, augusztusban feloszlott Civil Human Rights Front korábbi vezetője.

A tavalyi megemlékezéssel összefüggésben vádat emeltek továbbá Jimmy Lai hongkongi médiamogul ellen is, ám ő ártatlannak vallotta magát, így novemberben áll majd bíróság elé az ügyben.

A pekingi központi kormányzatot az utóbbi időben erőteljesen kezdte korlátozni a hongkongi szabadságjogokat, jóllehet Kína az "egy ország, két rendszer" elve alapján nagy fokú autonómiát ígért Hongkongnak a korábban brit gyarmati uralom alatt álló városnak az anyaországhoz történő 1997-es visszakerülését követő ötven évre. (via MTI)