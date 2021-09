Elárverezik a 2015-ös Mad Max járműflottáját

13 járművet hirdetnek meg egy aukción a 2015-ös Mad Max: A harag útja flottájából. Az árverést a Lloyd's ausztrál irodája szervezi, a komolyabb érdeklődök, ha épp a közelben vannak, előzetesen akár meg is tekinthetik a járműveket.

Az eladásra szánt járművek között vannak olyanok, melyek fontosabb szerepet töltöttek be a filmben, például a War Rig tanker, amit Charlize Theron is vezetett, de olyanok is, melyek csak a konvojokban tűntek fel, és nem kaptak komolyabb szerepet.

Az eladásra kínált járművek

A járművek mindegyike menetképes állapotban van, azaz tényleg van bennük motor és lehet velük közlekedni, ugyanakkor erős a gyanú, hogy a legtöbb ország közlekedési szabályaival nem kompatibilisek, azaz forgalomba nem lenne könnyű állítani őket.

Az árverés nem a megszokott szabályok szerint zajlik majd: a Car and Driver beszámolója szerint két nap, szeptember 25-én és 26-án lehet majd licitálni, és úgy, hogy a jelentkezők nem látják majd, hogy mások mit ajánlottak. Azaz vakon kell mondani egy-egy összeget a járművekért, és a végén a legmagasabb összeget bemondó viheti majd haza a különleges gépszörnyeket.