Tucker Carlson egy interjúban kerek perec beismerte, hogy hazudik

Tucker Carlson, az amerikai konzervatívok legismertebb médiaguruja, az Orbán-rendszerért rajongó riporter legutóbbi interjújában elmondta hogy szokott hazudni. A Fox News megmondóembere a hozzá hasonlóan konzervatív Dave Rubinnak adott interjút, amiben a a konkurens CNN munkatársairól kérdezték.

Tucker Carlson az MCC fesztiválján Esztergomban, 2021 augusztusában. Fotó: botost/444.hu

“Hazudok, ha sarokba szorítanak. Próbálok nem hazudni, főleg a képernyőn nem. Egyszerűen nem szeretek hazudni, de mégis megteszem, gyengeségből vagy mi.” - felelte Carlson, arra a kérdésre, hogy mit gondol a konkurencia ‘bohócairól’.

Az egyébként erősen elfogult beszélgetés folytatásában Carlson kifejtette, hogy a CNN emberei szisztematikusan hazudnak, úgy, ahogyan ő nem lenne képes. Szerinte ezzel próbálják megvédeni a mostani Biden-adminisztrációt.

Tucker Carlson és Orbán Viktor egyébként jó barátok. Magyarországi turnéja során a Fox News esti műsorában adott interjút a miniszterelnök. A riportert honvédségi helikopterrel utaztatták, valamint fellépett a Fidesz elitet utánpótló MCC nyári fesztiválján is, ahol a kisebb bakik ellenére (poénkodás Erdéllyel, illiberalizmus szidása) nagy sikert aratott a nagyrészt NER-esekből álló közönség előtt.

A Rubin-interjú folytatásában szó esett a szokásos témákról, mint az oltásellenesség vagy a hamisított oltásigazolvánnyal rendelkezők védelme. Azt még mindig nem tudni, hogy a Fox News riportere beoltatta-e magát, de az több megszólalásából kiderül, hogy erősen maszkellenes. Az MCC-s fellépésében is egy egészen lírai képben azonosította a kötelező maszkviselést a szerinte erősen autoriter amerikai baloldal politikájához. (Via The Guardian)

A cikket Lénárd Lili írta.