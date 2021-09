Von der Leyen évértékelője: Tenni kell azért, hogy az EU-s költségvetésből minden centet a jogállami elveket figyelembe véve költsenek el

Szerda reggel az Európai Parlament strasbourgi épületében tartotta meg idei évértékelő beszédét Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Von der Leyen hosszan beszélt a járvány, illetve a klímaváltozás jelentette kihívásokról, és látványos volt, hogy igyekezett kifejezetten optimista hangot megütni. Sokat beszélt arról, hogy mekkora szerep vár a fiatalokra, akik reményt jelentenek és beteljesíthetik az európai projektet.

Beszéde végefelé volt egy rész, ahol, bár nem nevezte meg Magyarországot, de sejthetően a magyar kormánynak is üzent: von der Leyen arról beszélt, hogy a jogállamiság védelme nemcsak egy nemes cél kell legyen, hanem mindennapos kemény munka. És a párbeszéd mindig elsőnek kell jöjjön, de a párbeszéd önmagában nem elég, vezetnie is kell valahova.

Ezért a párbeszédet követheti az érdemi cselekvés is, ahogy a múlt héten láttuk. Von der Leyen itt egyértelműen Lengyelországra utalt: az Európai Bizottság a múlt héten kezdeményezett pénzbüntetést Lengyelország ellen az Európai Bíróságnál, mert a lengyel vezetés a bíróság ítélete ellenére sem függeszti fel a legfelsőbb bíróság fegyelmi kamarájának működését.

Von der Leyen arról beszélt, hogy a csatlakozásnál az összes tagállam elkötelezte magát a közös értékek mellett, és ez azt is jelenti, hogy az EU bíróságának ítéletét tiszteletben kell tartani.

Emellett a jövő évtől kezdve a Bizottság éves jogállamisági jelentései konkrét javaslatokat is tartalmazni fognak a tagállamok felé.

Beszélt arról is, hogy az EU költségvetése az gyakorlatilag az EU jövője, csak számokban kifejezve. Ezért fontos biztosnak lenni abban, hogy minden centet törvényesen, a jogállamiság szempontját figyelembe véve költenek el. Hozzátette, hogy a korrupció nemcsak azt jelenti, hogy ellopják az adófizetők pénzét és elijesztik a befektetőket, hanem általa az érintettek egyben szívességeket vásárolhatnak, megkerülhetik a demokratikus normákat.

Von der Leyen kiemelte, hogy az értékeink védelme egyben a szabadságunk védelme: szabadság arra, hogy az lehessünk, aki vagyunk, hogy elmondhassuk, amit gondolunk, és hogy azt szeressük, akit akarunk. A Bizottság elnöke egyben kitért arra is, hogy az év végéig új jogszabályt alkotnak majd meg, ami a nőknek nyújtanak nagyobb védelmet az erőszakkal szemben.

Fotó: YVES HERMAN/AFP

Az Európai Bizottság elnöke beszédének elsőként persze a járványról beszélt, és minden korábbi, az EU-s oltási programmal szembeni kritika ellenére most gyakorlatilag győzelmet hirdetett a vakcinák terén: mostanra az EU országainak felnőtt lakosságának 70 százaléka teljesen be van oltva. Von der Leyen hangsúlyozta azt is, hogy az EU területén gyártott vakcinák közel felét más országoknak ajánlották fel. Igaz, ő is elismerte, hogy ebből még kevés jutott a szegényebb országoknak. A Bizottság elnöke közölte, hogy az idei év végéig ígért 200 millió dózis mellett jövő év közepéig további 200 millió vakcinát ad majd az EU a fejlődő országoknak.

Von der Leyen emellett beszélt arról, hogy