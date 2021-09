Minden dolgozónak kötelezővé tennék a védettségi igazolványt Olaszországban

Az olasz pártok többsége mellett a munkáltatók képviselete is támogatja, hogy tegyék kötelezővé a covidos védettségi igazolványt a dolgozók számára. Ezt azok kaphatják meg, akiknek van legalább egy oltásuk, negatív tesztjük, vagy nemrég gyógyultak fel a betegségből. Augusztus óta ilyenre van szükség ahhoz, hogy az ember moziba, múzeumba, étterembe vagy edzőterembe menjen.

A Reuters szerint október 15-én lépne hatályba az intézkedés, a közszférában és a versenyszférában egyaránt. Aki nem tudja felmutatni az igazolványt, azt a tervek szerint felfüggesztik, és nem adnak neki fizetést, de nem rúghatják ki. Aki pedig az előírás ellenére munkába megy igazolvány nélkül, ezer eurós büntetésre számíthat.

A szakszervezetek szeretnék, ha a tesztet ingyenessé tennék az oltatlanok számára, de a kormány nem hajlik erre, pont azért, mert a lakosság átoltottságát szeretné növelni. Ehelyett 15 euróban maximálhatják a tesztek árát.

Turisták a Colosseum bejáratánál, vakcinaigazolással a kezükben Fotó: ANDREAS SOLARO/AFP

Európában eddig nem fogadtak el hasonló javaslatot, legfeljebb az egészségügyi dolgozók számára tették kötelezővé az oltást, többek közt Magyarországon is. Az olaszok már az oktatásban is előírták, sőt Mario Draghi miniszterelnök néhány hete arról beszélt, hogy más foglalkozásokat is bevonna ebbe a körbe.

Az olaszok 68 százaléka rendelkezik két oltással, az uniós átlag 60 százalék. Magyarország 58 százalékál tart.