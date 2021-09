Nicki Minaj kiposztolta, hogy kételkedik a covid elleni oltásban, erre a Fehér Ház felajánlott neki egy orvost, akit kifaggathat róla

Nicki Minaj rapper hétfőn írta ki Twitterén, hogy azért nincs ott az idei Met Galán New Yorkban, mert a vendégektől oltási igazolványt kérnek - ő viszont nem oltatja be addig magát, amíg úgy nem érzi, hogy eléggé utánajárt a témának. Később egy olyan kétes eredetű sztorit is megosztott, hogy egy trinidadi unokatestvérének a barátja „impotenssé vált és megdagadtak a heréi”, miután beoltották. Utóbbiról másnap Dr. Anthony Fauci azt mondta a CNN-nek, hogy téves információ, amire semmi bizonyíték nincs.

Valószínűleg amiatt, mert a tweetjeit rengetegen megosztották, a Fehér Ház szerdán felajánlotta Minajnak, hogy összeköti valamelyik, a kormánynak dolgozó orvossal, aki a rapper összes, az oltásra vonatkozó kérdését megválaszolja. Minaj ezután azt írta Twitteren, hogy élni fog a lehetőséggel. A Fehér Ház azt is közölte, hogy másoknak is felajánlanak ilyen lehetőséget, akik sok követőt érnek el és fennáll a veszélye, hogy dezinformációt terjesztenek. (AP)



Nicki Minaj Fotó: ANGELA WEISS/AFP