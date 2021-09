Lemondott az Antall József Tudásközpont több vezetője is, mióta a Direkt36 megírta, hogyan szórták a közpénzt az intézetnél

Lemondott az Antall József Tudásközpont (AJTK) teljes, háromtagú felügyelőbizottsága, valamint a kuratórium elnöke, Nógrádi György, a kormánypárti médiában rendszeresen szereplő biztonságpolitikai elemző. Az érintettek megerősítették lemondásukat a Direkt36-nak.

Nem akartak részletesen nyilatkozni, de többen utaltak arra, hogy a döntésükben szerepet játszott, hogy a Direkt36 feltárta: a kormányközeli politikaelemző intézetnél a vezetőség szívesen költötte a közpénzt például luxusutazásokra, az igazgató egyre magasabb fizetésére, drága tárgyakra, PR-szerződésekre. Többen hangsúlyozták, hogy már nem állnak kapcsolatban Antall Péter igazgatóval (a néhai miniszterelnök fiával).

A Direkt36 májusban mutatta be az AJTK költekezésének visszásságait, a szervezetet eddig csaknem ötmilliárd forinttal támogatta az Orbán-kormány az adófizetők pénzéből. Belső dokumentumok, pénzügyi beszámolók és az alapítvány ügyeit közelről ismerő források információi alapján többek között arról írt a Direkt36, hogy az AJTK vezetése évente 15-20 külföldi munkautazást bonyolított, és ezeken rendszerint luxushotelekben szálltak meg. Időnként alapítványi pénzből költöttek magánkirándulásokra, magánkórházra, professzionális fényképezőgépekre és márkás bőröndökre is.

A szervezet családi üzlet is: Antall Péter felesége az intézet igazgató-helyettese, ott dolgozik a feleség ikertestvére is. Tavaly Antall Péter juttatása már havi átlagban 6,9 millió forintra rúgott. Azt is kiderítettük, hogy miközben a kormányzattól évente százmilliós nagyságrendben kapott pénzt az alapítvány, mégis súlyosan eladósodott. Annyira, hogy végül közpénzből kellett kihúzni az adósságcsapdából.

Április végén megjelent cikkünk nyomán a Miniszterelnökség – az AJTK működésének fő támogatója – vizsgálatot indított, hogy kiderüljön, az AJTK a „jó gazda gondosságával” költötte-e a rábízott közpénzt. A Miniszterelnökségnél többször érdeklődtünk a vizsgálat állásáról, de eddig egyszer sem kaptunk választ. A NAV is adóellenőrzést indított az AJTK gazdálkodása ügyében, ez azonban adótitok, így konkrétumokat nem lehet tudni arról, hogy mire bukkant az adóhatóság.



Az első távozó alapítványi vezető Antall Pál volt, aki az igazgató, Antall Péter rokona, és még áprilisban, cikkünk megjelenése előtt mondott le a felügyelőbizottsági elnöki posztról. A Direkt36 akkor már dolgozott a témán, és több kérdéssel is megkerestük az alapítványt, de Antall Pál azt mondta, hogy részben személyes okokból távozott, és nem tudott róla, hogy tényfeltáró írás készül az AJTK költekezéséről. Megjegyezte ugyanakkor, hogy belső fórumokon korábban rendszeresen felhívta a vezetőség figyelmét a „prudens működésre”. Antall Pál azt mondta, sem az alapítvánnyal, sem Antall Péterrel nincs kapcsolata a lemondása óta.

A felügyelőbizottság következő tagja, Kállay Péter ügyvéd viszont már júniusban, cikkünk megjelenése után mondott le a felügyelőbizottsági tagságáról. Megkeresésünkre azt mondta, azért mondott le, mert lemondott az elnök is. A felmerült problémákat szerinte ki kell vizsgálni, de ezen túl nem akart nyilatkozni.

Ezután a felügyelőbizottság harmadik tagja is lemondott. Bartos Zoltán egyiptológus szintén szűkszavúan nyilatkozott, azt mondta, részéről ez egyéni döntés volt, amelyhez „volt némi köze” a megjelent sajtóhíreknek, de leginkább annak, ahogyan az alapítvány a megjelent híreket kezelte.

Bartos nem akarta részletezni, hogy pontosan mi volt a problémája Antallék reakciójával. Az alapítvány közleményben reagált a megjelent anyagra, amelyben többek között azt írták, hogy „az AJTK-t tudatosan lejárató, gazdálkodását és működését rossz színben feltüntető cikkek létrejöttét az alapítvány a közelgő választási kampányok sajnálatos velejárójának tekinti”, de cikkeink konkrét állításaival szemben nem kértek helyreigazítást, és pert sem indítottak.

A teljes felügyelőbizottság mellett távozott Nógrádi György, a kuratórium elnöke is. Bár az AJTK-t Antall Péter irányítja igazgatóként, a kuratóriumi elnök hivatalosan a legfontosabb vezető tisztségviselő az alapítványban, övé a felelősség a szervezet működéséért, ő írja alá például a beszámolókat, támogatási szerződéseket és egyéb hivatalos iratokat is. A 2020-as évről szóló, júniusban közzétett alapítványi éves beszámolón például még az ő aláírása szerepel.

Megkeresésünkre Nógrádi azt mondta, július 23-án mondott le. Nógrádi azt nem tudta megmondani, hogy lemondása óta megválasztották-e az utódját. Annyit mondott, hogy levelet írt Antall Péternek, amelyben megírta az okait, de erről nem akar nyilatkozni.

Nógrádi György a kormánypárti sajtóban rendszerint biztonságpolitikai szakértőként szokott szerepelni, bár az Index egy korábbi cikke szerint tudományos tevékenységet nem végez, inkább médiaszereplései vannak. 2014 óta volt tagja az AJTK kuratóriumának, és azóta lett a vezetője, hogy 2017 áprilisában Becsey Zsolt előző elnököt visszahívták a tisztségéből. Becseynek az után kellett távoznia, hogy átnézte az alapítvány iratait, a gazdálkodását, és jelezte az aggályait a finanszírozó, vagyis a Miniszterelnökség felé. Nógrádi az azóta eltelt időben vezette a kuratóriumot, több, az alapítvány ügyeit közelről ismerő forrás és saját bevallása szerint is nagyon jó kapcsolatban van az igazgatóval.

Nógrádi azt fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy bár évekig viselte a tisztséget, egy fillért sem kapott a kuratóriumi elnökségért. Ugyanakkor a Direkt36 által korábban megszerzett belső dokumentumok azt mutatják, hogy Nógrádi számára is előnyösek voltak az AJTK vezetésében eltöltött évek. A neve többször felbukkan az iratokban: látszik, hogy a munkautak egy részén ő is részt vett – például 2016-ban egy skandináv körutat tettek Antall Péterrel kapcsolatépítés céljából –, időnként állták a konferenciákhoz kapcsolódó szállásköltségét – például a bálványosi szabadegyetem idejére –, étkezését. A biztonságpolitikai elemző saját alapítványa, a 2019-ben bejegyzett Blue Shield Hungary Alapítvány idén februárig az AJTK székhelyén működött, és kuratóriumának tagja volt Antall Péter. Nógrádi erre a Direkt36-nak úgy reagált, hogy ennek nincs jelentősége, mert nem járt költséggel.

Az Antall József Tudásközpont nem reagált a felügyelőbizottság és a kuratóriumi elnök távozásával kapcsolatos kérdéseinkre.

A vizsgálat lezárulását közben nem várta meg Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter, aki a nyár folyamán személyesen döntött arról, hogy támogatja Antall Péter készülő fényképalbumának megjelenését. Antall "A szubjektív az objektíven keresztül - A rendszerváltás története képekben" munkacímű könyve előkészítés alatt áll az AJTK gondozásában. Kásler pedig arról döntött, hogy a kötet kiadását 2,5 millió forinttal támogatja a Nemzeti Kulturális Alapból.