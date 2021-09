Több száz madár ütközik bele a World Trade Centerbe

Egy önkéntes csapat körülbelül 300 döglött madarat talált a terrortámadásban lerombolt, aztán újra felépített World Trade Center körül, amik feltehetően azért haltak meg, mert nekirepültek az üvegablakoknak.

Persze a probléma nem csak a World Trade Center sajátja, a New York City Audubon önkéntesei már évek óta számolják a felhőkarcolóknak ütköző madarakat. A World Trade Centernél talált madarak magas számának egy vihar is az okozója volt, ugyanis miatta nem tudtak olyan magasra szállni a madarak, és könnyen el is térítette őket az útvonalukról.

A World Trade Center és más felhőkarcolók tulajdonosai azt állítják, hogy több módon is próbálnak küzdeni a jelenség ellen, például nem fényvisszaverő üvegeket használtak az építkezések során, és éjszaka a fényeket is tompítják. (Guardian)