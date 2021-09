Tűzálló takarókkal próbálják megvédeni az erdőtűztől Sherman tábornokot, a világ legnagyobb fáját

Tűzálló takarókkal próbálják megóvni a világ legnagyobb fáját Kaliforniában, miközben egyre közelebb ér hozzá az erdőtűz.

A Sequoia Nemzeti Parkban sorra csomagolják be a tűzoltók alumíniumból készült takarókkal az óriás mamutfenyőket, köztük a világ legnagyobb fáját, Sherman tábornok fáját, de a nemzeti park fából készült táblájára is védőborítást raknak. Az alumínium azonban csak rövid ideig lesz képes megóvni a fákat a tűztől, ugyanakkor a hatóságok szerint ez a technika a Tahoe tónál is mentett meg házakat a leégéstől.

A nemzeti parkban mintegy 2000 óriás mamutfenyő van, amiket a tűz várhatóan helyi idő szerint csütörtökön elér. A tavalyi erdőtüzekben több ezer fenyő pusztult el.

A Sherman Tábornok névre keresztelt fa 1487 köbméteres, 84 méter magas, a kerülete pedig 31 méter. (Guardian)