Egyelőre szűkebb körben engedélyezné a harmadik oltást az amerikai gyógyszerhatóság

Az amerikai kormány szeretné széles körben elérhetővé tenni a Pfizer-vakcina harmadik adagját, a gyógyszerhatóság illetékes bizottsága viszont nem támogatja ezt. Szerintük egyelőre csak 65 év felettieknek és a fertőzés szempontjából különösen kockázatos embereknek szabad engedélyezni, legalább hat hónappal a második oltás után. (A legyengült immunrendszerű betegek már augusztus óta jelentkezhetnek a ráadásdózisért.)

Az FDA szakértői nem értenek egyet azzal, hogy máris mindenkinek szüksége lenne harmadik oltásra, mert az adatok alapján az első kettő még mindig jól véd a súlyos megbetegedés és a kórházba kerülés ellen. Arra pedig nem látnak elég bizonyítékot, hogy a vírus terjedését mérsékelni lehetne ezzel. Ehelyett az oltatlanokra helyeznék a hangsúlyt, az ő védelmükkel lehetne igazán hatással lenni a járványra.

A végső döntést az FDA fogja kimondani jövő héten, de a New York Times szerint általában követni szokták a bizottság állásfoglalását.

Kérdés persze, kiket tekintenek kockázatosnak. A bizottság tagjai ide sorolnák az egészségügyi dolgozókat, a katasztrófavédelmiseket és a tanárokat is, ami már nem is esik olyan messze Biden elnök szándékaitól. A kormány amúgy is nyolc hónappal az első oltás után akarta engedélyezni a harmadik oltást, vagyis az ő terveik szerint is a frontvonalban dolgozók kerülhetnének sorra, mivel őket oltották legelőször.

Fotó: LINDSEY PARNABY/AFP

Elsősorban izraeli tapasztalatok szólnak a harmadik oltás széleskörű beadása mellett. Az ottani szakértők szerint enélkül nem tudták volna ilyen gyorsan megálítani a nyáron érkező negyedik hullámot, és a korábban beoltottak közül is többen betegedtek volna meg. A Pfizer is figyelmeztetett, hogy ha nem követik az izraeli példát, milliók halhatnak meg az Egyesült Államokban.

A bizottság viszont nem látta elég megalapozottnak a harmadik oltás által kiváltott immunválaszról szóló tanulmányokat, és problémásnak látta az összehasonlítást is: Izrael jóval kisebb ország, kevésbé sokszínű társadalommal, és ott eleve tágabban definiálják a súlyos betegséget. Szerintük utóbbi magyarázhatja, miért regisztráltak több olyan esetet, amikor oltottak betegedtek meg.

Az elmúlt hetekben rengeteg egymásnak ellentmondó adat jelent meg a vakcinák hosszú távú hatékonyságáról, ezek is többnyire a Pfizerre korlátozódnak. Miközben nagyon nehéz tisztán látni a kérdésben, a fejlett országok igyekeznek legalább bizonyos csoportok számára elérhetővé tenni a harmadik oltást. Ezt pedig rossz szemmel nézi az Egészségügyi Világszervezet, mert a vakcinák nagyon egyenlőtlenül oszlanak el a világban. Az országok többségében az első két dózis beadása is gondot okoz, ami nem segít egy globális probléma megoldásában.