Hat klímatüntető éhségsztrájkol Berlinben augusztus vége óta

Hat berlini fiatal nem evett egy falatot sem augusztus vége óta, így próbálják elérni, hogy a kancellárjelöltek tárgyaljanak velük a klímaválságról. Követelik, hogy hozzanak létre egy civilekből álló bizottságot, ami összeállítaná a legsürgősebb intézkedések listáját.

Az egyik éhségsztrájkoló fiatal, aki szombaton került kórházba Fotó: KAY NIETFELD/dpa Picture-Alliance via AFP

Az akciót augusztus 30-án kezdték a Reichstag épülete előtt, mostanra kettejüket is kórházba kellett vinni. Egyikük kedden lett rosszul, de hamarosan kiengedték, és folytatta az éhségsztrjákot. Egy másik, 19 éves tüntető pedig szombaton ájult el, most is ápolják, írja a Deutsche Welle.

A kancellárjelöltek kérték, hogy fejezzék be a tiltakozást, de csak azt vállalták, hogy a választások után leülnek velük. A Greenpeace is aggódik: egyetértenek a fiatalok céljaival, de nem szeretnék, hogy kockára tegyék az életüket.