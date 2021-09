Hétvégi olvasnivaló előválasztási láztól az izomból megoldott matekpéldáig

Kellemes szombat reggelt! Ez a Reggel 4, a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása.



APA, KEZDŐDIK!

Szombaton délelőtt 9 órától elkezdődik az ellenzéki előválasztás. Miért van QR-kód a szavazólapon? Minek csippantják a lakcímkártyámat? Miért nem szavazhatok bárhol? Magyari Péter összegyűjtötte a válaszokat a voksolással kapcsolatos leggyakrabban ismételt kérdésekre.

A Jobbik viheti a legtöbb körzetet az előválasztáson, de ezekben nagyon nehéz lesz nyerni. A 21 Kutatóközpont elemzése szerint kiegyensúlyozott erőviszonyok alakulhatnak ki a pártok között, így kénytelenek lesznek továbbra is együttműködni.

Karácsony Gergely Fotó: Halász Júlia

Karácsony: Kétszer annyit költöttek ellenem, mint az összes többi jelölt ellen együttvéve - "2022-ben vagy Orbán Viktor lesz a miniszterelnök, vagy én" - jelentette ki interjúnkon az LMP-MSZP-P jelöltje. Szerinte csak ő figyel arra, hogy tisztességes emberek milliói szavaznak Orbánra, és háborúzni nem velük, hanem csak egy szűk elittel kell.

Márki-Zay Péter a Romák 1 Magyarországért Kezdeményezés beszélgetésén Fotó: Ancsin Gábor/Fotó: Ancsin Gábor / www.kepsz

Márki-Zay Péter: Nem ördögtől való statisztikát vezetni arról, hogy ki a cigány és ki a nem cigány - A miniszterelnök-jelölt így határozná meg, pontosan kinek kell segíteni. Amikor 2010-ben a Jobbik akarta indítani, azért mondott nemet, mert szereti a cigányokat. Márki-Zay roma értelmiségiekkel ült le beszélhetni a cigányság helyzetéről.



Mit jelent, hogy Dobrev Klára feles többséggel bontaná le az Alaptörvényt? A DK miniszterelnök-jelöltje pár napja sokakat meghökkentő kijelentéseket tett az Alaptörvény jövőjével kapcsolatban arra az esetre, ha jövő tavasszal az ellenzék alakíthat kormányt. Azt mondta, a parlamentnek akár egyszerű többséggel is ki kell nyilvánítania, hogy az Alaptörvény alkotmányellenes, és hogy az Orbán-rendszer hatalmát bebetonozó kétharmados törvényeket feles többséggel is hatályon kívül kell helyezni. Miklósi Gábor kollégánk elemzéséből kiderül, hol vannak a buktatók ebben az első hallásra kezdő háziasszonyoknak is teljesíthetőnek hangzó receptben.

A Fidesz válasza az ellenzéki előválasztásra: STOP! A Magyar Jeti legújabb adásában megmutatjuk, hogy néz ki valójában az ellenzékellenes aláírásgyűjtés, és mi van egy fideszes érvelőkártyán. A miniszterelnök-jelölti vitán pedig nem véletlenül került elő a kérdés: ki fizessen?



A LEGFRISSEBB

Maradjunk még a vizualitásnál! Pénteken ismét két előválasztási vitát rendezett a Partizán stábja Budapesten. Újbuda képviselőjelöltjeinek, a DK-s Gy. Németh Erzsébet és a momentumos Orosz Anna vitáját végig feszült légkör uralta, folyamatos adok-kapok jellemezte a vitát. Szó volt a nők helyzetéről, jogállamiságról, és arról, hogy a kerület gyakorlatilag megtelt, ezért nem szeretnének további építkezéseket. A vita rövid videós összefoglalója először a Reggel 4-ben:

A csepeli-soroksári választókörzetben induló MSZP-s Komjáthi Imre és a momentumos Szabó Szabolcs vitáján a helyi munkavállalók helyzetének kérdésében a legtöbb ponton egyetértés volt, felmerült azonban, hogy az MSZP jelöltje miért indul a körzetet már kétszer megnyerő Szabó ellen. Szó esett a kelet-európai fuvarozókat negatívan érintő nemzetközi szabályozásról, és arról is, lehet-e feles többséggel alkotmányt módosítani. A teljes vita összefoglaló videója:



