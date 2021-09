Miért van QR-kód a szavazólapon? Minek csippantják a lakcímkártyámat? Miért nem szavazhatok bárhol?

Szombaton délelőtt 9 órától elkezdődik az ellenzéki előválasztás. A legfontosabb tudnivalók a következők:

Miről szól az előválasztás?

Hat ellenzéki párt úgy döntött, hogy a 2022-es parlamenti választáson minden egyéni választókerületben közös jelöltet támogatnak, és közös miniszterelnök-jelöltük is lesz, illetve közös listát is állítanak majd. A hat párt: DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP, Párbeszéd.

Az előválasztáson dől el, hogy kik lesznek a közös egyéni jelöltjeik a 106 választókerületben. És az is, hogy ki lesz a közös miniszterelnök-jelöltjük. Ezt azt jelenti, hogy az előválasztás két lapon szavazhat mindenki:

az egyiken arról, hogy helyben, a saját választókerületében ki legyen az egyéni jelölt,

a másik szavazólap az egész országban egységes, azon a miniszterelnök-jelöltre lehet szavazni.

A közös listáról a hat párt tárgyalásos úton dönt majd, az előválasztás után.

Az előválasztáson a hat szervezőn kívül más pártok és civil szervezetek is részt vesznek jelöltek támogatásával, de ez a hat párt határozta meg a szabályokat, és csak azok a jelöltek indulhattak el az előválasztáson, akik a hat párt közül megegyeztek valamelyikkel, hogy győzelmük esetén a frakciójukhoz csatlakoznak majd.

Kik a jelöltek?

Egyéni képviselőjelölt az lehetett, aki elfogadta a hat párt értéknyilatkozatát, megállapodtak a hat szervező párt valamelyikével a csatlakozásról győzelem esetére, és összegyűjtöttek 400 támogató aláírást a választókörzetükben élőktől.

A miniszterelnök-jelöltséghez is kellett értéknyilatkozat, továbbá 20 ezer támogató aláírás, az ország bármely pontjáról.

Kik győznek?

Az egyéni választókerületi versenyben az lesz a hat párt közös képviselő-jelöltje, aki szeptember 26-án este 8 óráig a legtöbb szavazatot kapja.

A miniszterelnök-jelölti versenyben csak akkor hirdetnek győztest a 26-i urnazárás után, ha az egyik jelölt megszerzi a szavazatok több mint felét. Ha nem lesz ilyen, akkor az első három helyezett között második fordulót tartanak, október 4. és 10. között. A második fordulóban a legtöbb szavazatot szerző jelölt lesz a győztes.

A Fidesz ellen csak az indulhat, aki megnyeri az előválasztást?

Nem, de az előválasztást szervező pártok megállapodtak, hogy más jelöltet nem támogatnak majd az adott körzetben. A megállapodásból kimaradó pártok jelöltjei, vagy független jelöltek ettől még elindulhatnak 2022-ben bárhol.

Ki szavazhat?

Minden magyarországi állandó lakcímmel rendelkező állampolgár, aki 2022. áprilisáig betölti a 18. életévét.

Hogy lehet szavazni?

Személyesen az előválasztásra felállított sátrakban, vagy online, úgynevezett virtuális szavazósátorban.

Hol vannak a sátrak?

Itt a lista, az egyes sátrak nyitvatartási idejével. 775 településen lesznek sátrak, de több mint a felük mozogni fog, így azok nem minden nap ugyanott lesznek, úgyhogy érdemes figyelni a nyitvatartási dátumokra is.

Hogy lehet a neten szavazni?

Internetes hívással, azaz kamerával és mikrofonnal felszerelt eszközzel, mert a netes szavazáshoz ugyanúgy be kell mutatni okmányokat, mint a személyeshez, így kommunikálni kell a szavazást lebonyolítókkal. Ha valaki nem akar várakozni, amíg lesz, aki tud foglalkozni vele online, annak érdemes előre időpontot regisztrálnia. Az online szavazást itt lehet intézni.

Az online szavazást és az előválasztás informatikai hátterét az aHang nevű civil szervezet intézi.

Bármelyik sátorban lehet szavazni?

Nem! Az első fordulóban kizárólag olyan sátorban lehet szavazni, amelyik a szavazó egyéni választókerületében van. Hogy ki melyik választókerülethez tartozik, az lekérdezhető többek között az elovalasztas.hu oldalon, és ott azt is meg lehet nézni, hogy az adott választókerületben hol és mikor van nyitva sátor.

Milyen okmány kell a választáshoz?

Személyi vagy útlevél + lakcímkártya. A lakcímkártya azért kell, hogy kiderüljön, aki szavaz, az tényleg az adott választókörzethez tartozik-e. A személyi vagy az útlevél meg azért, hogy kiderüljön, hogy a lakcímkártya gazdája szavaz éppen.

Mi a biztosíték arra, hogy egy ember csak egyszer szavazhat?

A szavazáskor a lakcímkártyán lévő vonalkódot rögzítik. Adatvédelmi okokból azonban nem ezt jegyzi meg a szoftver, hanem egy kódot generál belőle, és azt őrzi. Viszont ha megint találkozna a vonalkóddal a rendszer, akkor ahhoz ugyanazt a kódot generálná, és ekkor hibát jelez.

Ezzel a rendszerrel utólag nem lehet visszakövetni, hogy ki és mikor és hol szavazott, azt viszont képes felismerni a szoftver, ha valaki újra szavazni akar, pedig egyszer már megtette. Éppen ezért a sátrak online kapcsolatban lesznek egymással a szavazás alatt.

Mi a biztosíték arra, hogy a sátrakban lévő szervezők nem csalnak?

Egy sátor csak akkor lehet nyitva, ha legalább két érdekelt jelölt által delegált szervező személyesen jelen van, vagyis ők figyelnek majd egymásra. A sátrak több mint 90 százalékában rajtuk kívül jelen lesz legalább egy semleges szervező is, akit a lebonyolításban közreműködő valamelyik civil szervezet (lista itt) delegált.

Mi a biztosíték arra, hogy nem kerülnek kamu szavazatok az urnákba?

Mindegyik szavazólapon egy egyéni QR kód lesz, és a szavazatszámláláskor ezeket ellenőrzik. Ha a kód nem szerepel a hivatalos szavazólapok adatbázisában, akkor a szavazólap nem számít. Ha több szavazólapot találnak azonos kóddal, akkor azok sem számítanak.

Ha nincs nyitva a sátor, hol lesznek az urnák?

Zárt helyen. Minden sátornak kijelölt felelőse van, aki intézkedik a biztonságos elhelyezésükről, bekamerázott helyen. Az összes szervező párt és szervezet bármikor ránézhet majd a kamerák képeire. Ha egy urna megtelik, akkor lezárják, és csak a szavazatszámláláskor nyitják ki.

Ki és mikor és hol számolja meg a szavazatokat?

Szeptember 26-án este az urnákat megyénként egy-egy helyszínre szállítják, ahol a Számoljunk Együtt! mozgalom önkéntesei számolnak majd. Az önkéntesek már több korábbi állami és ellenzéki választáson is közreműködtek, és szigorú protokoll szerint dolgoznak. Attól függően, hogy hányan vesznek részt az előválasztáson, 27-én este vagy 28-án napközben jelentik be az eredményeket. Minden megyét megvárnak, és egyszerre jelentik be az összes eredményt.