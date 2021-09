„Mikor, ha nem most” - elindult az első Pride Pécsen

Szombat délután Pécs belvárosának szűk utcáin elkezdődött Magyarország első vidéki Pride felvonulása, több ezer ember részvételével. A rendezvényt a Diverse Youth Network nevű pécsi egyesület szervezte egy egyhetes emberi jogi találkozó zárásaként.

Fotó: Halász Júlia/444

A Freedom of my Identity elnevezésű emberi jogi fesztiválon egy héten keresztül szemináriumokat, könyvbemutatókat és panelbeszélgetéseket tartottak. Rigó Bálint, a Diverse Youth Network igazgatóhelyettese a 444-nek azt mondta, a céljuk az volt, hogy a különböző kisebbségek közötti együttműködést erősítsék. Így a legtöbb program az etnikai és a szexuális kisebbségekhez tartozó emberek helyzetének hasonlóságait és a közös munka lehetőségeit kereste.



Fotó: Halász Júlia/444

A workshopok és a Pécs különböző kulturális tereiben szervezett beszélgetések a fesztiválra érkezőkén kívül nem vonzották különösebben a pécsiek figyelmét, a programzáró Pride felvonulás viszont országos üggyé vált.

2019 decemberében jelentették be a szervezők, hogy a következő májusban először nem csak Budapesten, hanem Pécsen is lesz Pride. Ezzel egyidőben meg is jelentek az ellenzők. Kővári János, az egyik önkormányzati képviselő azonnal aláírásgyűjtésbe kezdett azért, hogy ne legyen Pride. Az erőfeszítései azonban okafogyottá váltak, amikor kiderült, hogy a járvány miatt – a budapestihez hasonlóan – elmarad a rendezvény 2020-ban. Amikor aztán 2021 júniusában biztossá vált, hogy idén nincs akadálya a felvonulásnak, már egy teljesen más helyzetben voltak az LMBTQ közösség tagjai és a Pride-ot elutasító politikai szereplők is.

A magyar meleg közösséget egy eddig példátlan támadás érte, amikor egy pedofíliával kapcsolatos törvényt az utolsó pillanatban homofóbbá térítettek el a kormánypártok. Június óta sikeresen tették a közbeszéd egyik meghatározó témájává a szexuális kisebbségek kérdését. A helyzetet jól jellemzi, hogy most már ott tartunk, hogy az olvasók feljelentése alapján le kellett vennie a nagymarosi könyvtárosnak a polcról az egyik mesekönyvet, és erről a helyi polgármester büszkén számol be.

A szélsőségesen homofób megnyilvánulások Pécsen is megjelentek a Pride-ot megelőző napokban. Több köztéren is feltűntek a Mi Hazánk ifjúsági szervezetének logóját viselő matricák, amelyek között olyan is volt, amire azt írták: „Pusztítsd a szörnyet!”. Emiatt Péterffy Attila, a város polgármestere feljelentést tett. Szombat reggelre több hasonló matrica is megjelent a városban.

A Mi Hazánk tagjai pedig a Betyársereggel tüntettek a felvonulás előtt a pécsi Barbakán közelében. A Pride szervezői közül többen is aggódtak, hogy mi lesz ebből az ellentüntetésből - végül alig százan voltak ott a meghirdetett kezdéskor.

A Pride ellen fellépő Kővári is más helyzetben találta magát 2021 őszén, mint akkor, amikor először felmerült a vidéki felvonulás ötlete. Elindult ugyanis a kampány a 22-es választásokra és Pécsen rosszul áll a Fidesz szénája. A pécsi 01-es egyike volt annak a két vidéki választási körzetnek, amelyben kikapott már 2018-ban is a kormánypárt jelöltje, és Mellár Tamás győzött. Kővári itt önkormányzati képviselő és helyi politikusként lépett fel a Pride ellen is. Ahogy a legjobb pécsi hírlevélből is kiderül, egyre több jel utal arra, hogy ő lesz a Fidesz jelöltje 22-ben ebben a körzetben.

Kővári János a Védett Társadalom Alapítvánnyal közösen szervezett szombati tüntetésen.

Kővári már volt tagja az Országgyűlésnek 2010-14 között a Fidesz frakcióban, ám a kisebb létszámú parlamentbe már nem fért be. Ezért egy ideig a korábbi fideszes városvezetés „konstruktív ellenzékeként” határozta meg magát és a kormánypárt helyett az általa alapított Összefogás Pécsért nevű egyesület nevében tevékenykedett. Most, hogy az egyéni képviselő után a polgármestert és a közgyűlés többségét is az ellenzék adja, a korábbi városi Fidesz-szervezet romjain a Pride elleni fellépés segítségével épülhet újra a támogatásuk. Így itt a Fidesz STOP-petícióját a Pride-ellenes aláírásgyűjtéssel együtt is aláírhatták a kormánypárt támogatói.



„Tüntetés a családokért” Pécsen.

A szombati nap első tüntetését is Kővári és a Védett Társadalom Alapítvány szervezte közösen. A családokért gyűltek össze - mondták, ám a kormánypárti média erős emberivel felturbózott tüntetésen többször is felhívták a figyelmet arra, hogy ebben a választókörzetben Kővárira számíthatnak a jobboldali szavazók.

„Nekünk nem kell foglalkozni az ellenzőkkel és abban is bízunk, hogy a rendőrök ügyelnek mindenkinek a testi épségére” - mondta Rigó Bálint, a Pride egyik szervezője a 444-nek.

A rendőrség szokatlanul nagy erőkkel készült a pécsi Pride-ra. Fotó: Halász Júlia

„Soha nem lenne tökéletesen alkalmas időpont a Pride-ra Pécsen. Mikor legyen, ha nem most” - mondta a szervező.