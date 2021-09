A francia üzletlánc leveszi polcairól az ACAB-címkés gyümölcsitalokat, mert sérti a rendőröket

A francia Monoprix üzletlánc úgy döntött, eltávolítja polcairól a True Fruits nevű cég egyik smoothie-ját, annak címkéje miatt ugyanis több francia rendőrszakszervezet is tiltakozott. A cég gyümölcsitalainak címkéin általában obszcén rajzok és káromkodás is szerepel, a rendőrök szemét azonban nem ezek szúrták, hanem kifejezetten az a termék, amelyik címkéjén az

ACAB

rövidítés szerepel. Az ACAB egy, az 1920-as évek Angliájából származó rövidítés, amit az utóbbi években világszerte újra használni kezdtek, elsősorban a rendőri erőszak ellen rendezett tüntetéseken. Az ACAB ugyanis az all cops are bastards, azaz kb. a minden zsaru barom rövidítése.

A betűszó egyébként nem is valami nagyban szerepel az üvegen, ekkora:

A francia rendőrszervezetek közleményekben és a közösségi médiában is tiltakoztak, arról kérdezték a gyártót, miért tűr meg rendőrellenes jelszavakat a termékein. Szerintük az ilyesmi ugyanis rontja a rendőrök megítélését, valamint a rendőrök és a civilek kapcsolatát.

A kritikákra a gyártó annyit reagált a Twitteren, hogy a megsértődő rendőrök túlzásba esnek, hiszen ők igazából csak arra gondoltak a rövidítéssel, hogy „minden csikló gyönyörű” (all clitoris are beatiful) vagy „minden macska gyönyörű” (all cats are beautiful), és különben is, nagyon szeretik a Louis de Funès filmeket. (Business Insider, La Libération)