A NATO-n belüli viszonyt is feszültté tette az ausztrál tengeralattjáró-beszerzés

A NATO-n belüli viszonyt is feszültté tette a héten kipattant botrányos tengeralattjáró-ügy - jelentette ki Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter szombat este a France2 tévéadónak adott interjújában.

Az Egyesült Államok, Ausztrália és Nagy-Britannia új biztonsági partnerségi szerződést kötött AUKUS néven, és ezzel összefüggésben Ausztrália úgy döntött, hogy nukleáris meghajtású tengeralattjárókat vásárol az Egyesült Államoktól, egyúttal felmondja a Franciaországgal kötött, dízel- és elektromos meghajtású tengeralattjárók gyártásáról szóló szerződését. Emiatt Franciaország egy 56 milliárd dolláros szerződéstől esett el, és olyan súlyosnak ítélte meg a helyzetet, hogy pénteken visszahívta washingtoni és canberrai nagykövetét, amire még nem volt példa.

Jean-Yves Le Drian külügyminiszter Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

„Itt az Egyesült Államokkal fennálló szövetségünk ereje is megkérdőjeleződik, hiszen egy valódi szövetségesi viszonyban a felek beszélnek egymással, tisztelik egymást, amit a mostani esetről nem lehet elmondani”, inkább „alattomosságról, megvetésről és hazugságokról” lehet beszélni, válságos a helyzet - jelentette ki Le Drian. Tagadta, hogy Ausztrália korábban bármikor konzultált volna Franciaországgal a tengeralattjárókról szóló megállapodás felmondásáról. A külügyminiszter felszólította az európai országokat, hogy most, a tálibok afganisztáni hatalomra jutása után és a tengeralattjáró-ügy miatt is összefogva, az eddigieknél jobban védjék meg érdekeiket. (MTI)