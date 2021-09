Akadozó demokrácia

Jó reggelt! Szeles, esős őszi idő lesz ma.

ELŐVÁLASZTÁS

Szavazás szombat reggel a Rákóczi téren.

Szombaton kora reggel kezdetét vette az ellenzéki előválasztás, a leglelkesebb választókból már az első órákban hosszú sorok alakultak ki némelyik - főként Budapesti választókörzetekben található - szavazóhely előtt. Délelőtt tíz óra magasságában azonban a szervezők közölték, két órára felfüggesztik a szavazást, mert a váratlanul nagy részvétel miatt szükség van a technikai erőforrások azonnali bővítésére. Kora délután viszont már azzal jelentkeztek, hogy úgy látják, „ismeretlen eredetű tömeges terhelés” érte a választási rendszert, ami miatt a szavazás csak hétfőn folytatódhat, addig kiberbiztonsági szakértők bevonásával dolgoznak a probléma megoldásán. A kiesett idő miatt az ellenzéki előválasztás első fordulóját két nappal meghosszabbítják. Az ellenzék hamar kibökte, hogy a kormányt tartja felelősnek a támadásért, amire a Fidesz egymondatos közleménnyel reagált: „Saját bénázásukat ne kenjék másra!”

Az ellenzéki szavazók voksaiért zajló küzdelem közben egyre kiélezettebb.

Közben nagy erőkkel folytatódik a kormánypárt ellenzékellenes aláírásgyűjtő kampánya is, a baj csak az, hogy senki nem tudja, pontosan mire jó. A fideszes aláírásgyűjtő érvelőkártyáján tételesen rajta vannak Gyurcsány bűnei, és hogy meg kell akadályozni a volt miniszterelnök újbóli hatalomra jutását. Az viszont még ezen a kártyán sincs rajta, és eddig a párt sem tudta megmondani, a petíció hogyan állítja meg az ellenzéket.

Kapcsolódó: Szombaton országjáró körútra indult a CÖF-CÖKA-féle 2006-ös gumilövedékeket, rendőregyenruhát és karabélyt mutogató Gyurcsány-kamion.

Hogy mennyire törékeny dolog az ellenzéki összefogás, azt jól mutatja a 2019-es önkormányzati választásokon Tatabányán győzni tudó, most épp szétszakadó egyesült ellenzék esete. Tatabánya ellenzéki polgármestere ugyanis most bejelentette, három másik képviselővel együtt kilép a közgyűlési többséget adó Összefogás frakcióból. Nyáron kétszer is előfordult, hogy a frakció több tagja a városvezetéssel szemben szavazott. Egy DK-s képviselő távozott a pártjából, a polgármester, Szücsné Posztovics Ilona pedig az MSZP-től várja, hogy határolódjon el saját embereitől. A helyi MSZP elnöke még nem tudja, mi lesz az új frakcióval, de nem örül az időzítésnek, és úgy látja, az elvileg független polgármester beállt a DK-hoz.