Varázslatos módon háromszor annyian oltatták be magukat Indiában a miniszterelnök születésnapján, mint általában

Szeptember 17-én furcsa dolog történt az indiai oltási programban, a hivatalos adatok szerint azon az egy napon összesen 25 millió embert oltottak be, ami új rekord. Nem is akármilyen rekord, a legtöbb napon ugyanis az utóbbi hetekben átlagosan csak 8 millió oltást tudtak beadni. Az elmúlt 30 nap rekordja augusztus 31. volt, kicsit több mint 14,1 millió kiosztott dózissal.

A szeptember 17-i rekord után a számláló vissza is esett az átlagos szintre, 18-án már csak 8,8 millió embert oltottak be.

A rekordot még furcsábbá teszi, hogy szeptember 17. éppen Narendra Modi indiai miniszterelnök születésnapja is, és éppen azokban az indiai államokban ugrott meg nagyon az oltottak száma, amiket Modi pártja irányít. Az ország déli részén található Karnátaka államban például szeptember 17-én 3,2 millió beadott dózist jelentettek le, szeptember 16-án ehhez képest csak 81 ezret.

Szakértők szerint lehetséges, hogy a szeptember 17-ét megelőző napokban direkt kevesebb oltást jelentettek le, mint amennyit beadtak, vagy egyenesen kevesebbet adtak be, hogy az adott napon még többen kérjék a vakcinákat. Ha az utóbbi a helyzet, akkor az azt jelenti, hogy az indiai egészségügyi hatóságok tényleg be tudnak adni 25 millió vakcinát egy nap alatt, eszerint tehát nincsenek is olyan komoly logisztikai nehézségeik az oltások célba juttatásában. Viszont ha ez igaz, akkor különösen furcsa, hogy szeptember 18-án megint visszaesett az oltottak száma.

Indiában korábban is volt már olyan nap, amikor a hatóságok mesterségesen ugrasztották meg a számokat. Június 21-én a szövetségi kormány átvette a vakcinabeszerzést és elosztást a tagállamoktól, és rögtön az akkor rekordnak számító 8,6 millióra ugrott az oltottak száma. A 70 milliósnál is nagyobb Madhja Prades államban június 20-án összesen 692 embert oltottak be, egy nappal később viszont 1,69 milliót. Később kiderült, hogy a június 21-ét megelőző napokban szintén mesterségesen tartották alacsonyan az oltási számokat. (Quartz)