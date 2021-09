A közös borozás ünnepe lesz az idei Budapest Borfesztivál a Várban

Csütörtökön kezdődik és vasárnap késő estig tart a Budapest Borfesztivál. A helyszín, ami miatt Európa legszebb borfesztiváljának nevezik a szervezők a rendezvényt, megszokott módon a budai Vár lesz.

Fotó: Budapest Borfesztivál/Szigetváry Zsolt

Több ok miatt is különleges lesz az idei borünnep. Szép kerek évfordulóhoz ért a fesztivál, 30. alkalommal rendezik meg. (Az elsőn, még a Vörösmarty téren a piros édes bort kérte a vendégek többsége a főszervező Zilai Zoltán visszaemlékezése szerint.) A hangulatot fokozza majd, hogy nehéz időszak után ünnepelhetnek újra együtt a magyar borászok és a magyar borfogyasztók.

Visszatérés és örömünnephangulat. Így foglalta össze a várakozásait a VinAgora Nemzetközi Borverseny legeredményesebb fiatal borásza, Rosta Krisztina (Szeleshát Szőlőbirtok). Azt mondta, hogy a szokásosnál is jobban várja a találkozást a fogyasztókkal, nagyon hiányzott neki a személyes visszajelzés és jó lesz újra összefutni a kollégákkal is. A szekszárdi borvidéken a napokban megrendezett Nyitott pincék alkalmával is érezhető volt az öröm, hogy újra felszabadultan lehetett bort kóstolni. A tapasztalata az, hogy a fesztiválok alkalmával tudatosan keresik a vendégek a kedvenc borászataikat, és várhatóan az újdonságok iránt is nagy lesz az érdeklődés. A kérdésünkre, hogy mit ajánl a pincészettől, azt mondta, hogy mindent, de azért kiemelt pár tételt: 2017-ben készítettek először bikavért, ami a berlini borversenyen aranyérmes lett és talán kevesen kóstolták még. Továbbá az Oroszlán cuvéejük nagyon népszerű a fogyasztók között.

Persze nemcsak hozzájuk érdemes ellátogatni, ráadásul számos kiállító hagyományosan kifejezetten a rendezvényre időzítette egy-egy új bora bemutatkozását.

A 30. évfordulóra időzítve lesz torta, bonbon, két színpadon koncertek, de az ünnepi alkalomhoz exkluzív borválogatás is készült, ami egyszerre köszönti a Budapest Borfesztivál és - a rendezvényt 14. éve támogató - SPAR Magyarország 30. évfordulóját is. A fehérbor Szőke Mátyás & Zoltán 2020-as Jubileum Mátrai Pinot Gris-e, a vörös a Csányi Pincészet 2017-es Jubileum Premium Villányi Franc-ja. Pénteken mutatják be a fesztiválon a két bort, de SPAR-ban is megvásárolható.

A SPAR Magyarország ügyvezető igazgatója, Heiszler Gabriella a Borfesztivál sajtótájékoztatóján elárulta azt is, hogy 13 millió palack bort adtak el tavaly, és nem az asztali, hanem a minőségi borok javították az eladási mutatókat. A fehérbor, különösen a gyöngyözőbor óriási felfutása miatt, mostanra megelőzte a vöröset. Törekednek arra, akárcsak a többi termék esetében, hogy magas legyen a magyar termékek aránya, minél több magyar bor jusson el a vásárlóikhoz. Tavaly 11 új borászattal állapodtak meg. Idén is megjelent a SPAR borkatalógusa, 40 oldalon keresztül válogathatnak bort az érdeklődők, számos tétel akciós áron megvásárolható szeptember 28-áig.

Jótékonysági Borárverés idén is lesz, különleges tételekre lehet licitálni, a bevételt pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kapja. A cél egy új mentőautó megvásárlása.

Érdemes ellátogatni a VinAgora Felfedezettek Házához is, ahol minden nap bemutatkozik egy-egy kisebb borászat, akiknek saját standjuk ugyan nincs, de a VinAgora Nemzetközi Borversenyen kiemelkedő eredményeket értek el.

Minden évben van egy vendég borvidék, idén a kicsi, de egyedülálló terroirokat felmutató Somló lesz az.

A napi belépő 4990 forint, a négynapos bérlet 8900. A jegy mellé kristály kóstolópohár, pohártartó szütyő és egy kóstolójegy jár valamelyik, a 2021-es VinAgorán érmes pontszámot elérő borra.

A kiállítók listáját és a részletes programot itt lehet böngészni.

Nyitvatartás:

szeptember 23-24 (csütörtök, péntek): 14.00-24.00

szeptember 25. (szombat): 12.00-24.00

szeptember 26. (vasárnap): 12.00-22.00

A hatályos jogszabályoknak megfelelően a fesztivál védettségi igazolvánnyal látogatható.