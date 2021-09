Magyarország 400-400 ezer adag oltóanyagot ad el Thaiföldnek és Vietnamnak

Magyarország 400-400 ezer adagot ad el Thaiföldnek és Vietnamnak az AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyagából – közölte Szijjártó Péter New Yorkban.

A külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ 76. közgyűlésén van, onnan jelentette be, hogy megállapodás született a vakcinák átadásáról a két délkelet-ázsiai országgal, miután azok vásárlási szándékkal fordultak a kormányhoz.

Szijjártó szerint Magyarország a vakcinabeszerzésben kifejezetten sikeres volt, hiszen több forrásból tudott oltóanyagokat vásárolni, mint a többi EU-s tagállam, és így rendkívül gyorsan meg tudta kezdeni az oltási kampányát, majd elsőként nyithatta újra a gazdaságát Európában.

Ma több millió dózis van a különböző vakcinákból a raktárakban, így Magyarország másoknak is segítséget tud nyújtani, ahogyan eddig is tette – mondta Szijjártó. Szerinte az egész világ egymásra utaltságban él, és nekünk az is érdekünk, hogy a lehető legtöbb országban a lehető legmagasabb szintű legyen az átoltottság, hogy a megfertőződés esélye minél alacsonyabb legyen az utazások során.

A thaiföldi egészségügyi hatóságok júliusban döntöttek úgy, hogy megváltoztatják az oltási protokollt, miután több száz olyan egészségügyi dolgozó fertőződött meg, akiket korábban beoltottak a kínai Sinovac vakcinájával. Azóta a két adag Sinovac helyett második oltásnak AstraZenecát adnak be, hogy fokozzák a védettséget.

Júliusban írtunk arról, hogy a magyar kormány a drága vakcinát elajándékozza, a legolcsóbb, a kínai töredékébe kerülő AstraZenecát viszont pénzért árulja.