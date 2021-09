Nem sikerült minden képviselőt meggyőzni, hogy 99 év után töröljék el a tangótilalmat Pécsen

A pécsi önkormányzat a keddi közgyűlésén tűzte napirendjére a tangó korlátozásmentes gyakorlásáról szóló szándéknyilatkozatot, ugyanis a helyi rendőrkapitányság még az 1922-es farsangi szezon után betiltotta a tangót, a shimmyt, a one steppet, a two steppet és a foxtrottot, mert úgy látták, hogy

„sértik az ízlést, a közerkölcsöt, mert az erotikát szolgálják és nem a szórakozást”.

A Pécs Ma beszámolója szerint a Belügyminisztérium iránymutatásának megfelelően később is csak erotikamentesen, letompítva lehetett oktatni a táncokat. A keddi ülésen a város jegyzője tisztázta, hogy a korábbi tiltó határozatokkal direkt jogfolytonosságot nem lehet kimutatni, mert az eredeti tilalmat már az akkori belügyminisztérium felpuhította, ezért is szavaztak most szándéknyilatkozatról. Vagyis nem volt olyan határozat, amit most hatályon kívül tudtak volna helyezni. Így szerinte a szavazásnak inkább csak a városmarketing szempontjából van jelentősége.

A kulturális bizottság elnöke, Horváth Tamás a Pécsi Tangó Ünnep előtt kezdeményezte a tilalom feloldását. Az önkormányzat felvette a kapcsolatot az argentin nagykövettel, aki szintén támogatja a rendezvényt. Horváth a szavazás előtt arról beszélt, hogy szeptember 23-án a polgármester az argentin nagykövettel együtt írja majd alá, hogy többé nem korlátozzák a tangót.

A kezdeményezést a fideszes Csizmadia Péter is támogatta, szerinte az előterjesztés a város egyik régi adósságára hívja fel a figyelmet, mert „gyakorlatilag 100 éve illegalitásban van Pécsett a tangó”. Remélte, hogy ebben a kérdésben valódi nemzeti egység fog kibontakozni. Ez azonban nem nem jött össze, mert valaki itt is nemmel szavazott.