Az oltásellenes Nicki Minaj-zsal és unokatestvére barátjának megduzzadt heréivel három ország kormánya is külön foglalkozott

Nicki Minaj trinidadi származású, többszörös Grammy-jelölt rapper, énekes és szövegíró még a kiváltságos celebek jelmezbálja, vagyis a Met-gála előtt közölte, hogy nem vesz részt az eseményen, mert oda csak oltottak mehetnek, ő pedig nem hajlandó beoltatni magát az unokatestvére barátjának heréi miatt. Ebből végül akkora őrület lett, hogy a témával három ország kormánya is külön foglalkozott.

Minaj Twitteren fejtette ki bővebben, hogy több oka is van annak, amiért nem hajlandó beadatni magának a koronavírus elleni oltást. Oltásellenességét először azzal próbálta magyarázni, hogy a rapper Drake nemrég közölte vele, hogy bár be van oltva, mégis covidos lett, majd Minaj arról is írt, hogy amikor ő átesett a víruson, hasonló tünetei voltak, mint azoknak, akik beoltva kapták el a koronavírust, emiatt szerinte az, hogy az oltás megelőzi a súlyosabb tüneteket, „nem igaz”.

Arról is írt, hogy kizárólag a Met-gála miatt nem hajlandó magát beoltatni. „Ha valaha is beoltatom magam, az nem a Met miatt lesz. Majd akkor oltatok, ha úgy érzem, elég kutatást végeztem a témában” – írta Minaj, aki egyébként ugyanebben a posztban arra kérte rajongóit, hogy hordjanak maszkot, de azt már nem részletezte, hogy pontosan milyen módját választotta a kutatásnak. De nem is ez az érdekes, hanem ami ezután következett, és amivel azóta több ország kormánya is külön foglalkozott: Nicki Minaj azt állította, a Trinidadban élő unokatestvére azért nem oltatta be magát, mert egy barátjának, miután megkapta az oltást, megduzzadtak a heréi, impotens lett, a menyasszonya pedig lemondta az esküvőjüket.

A Minaj tweetjében tárgyalt duzzadt heréket nem hagyhatta szó nélkül Trinidad és Tobago egészségügyi minisztere, aki egy sajtótájékoztatón tisztázta a helyzetet. Terrence Deyalsingh úgy fogalmazott, azért nem tudott előző nap reagálni Minaj állítására, mert utána kellett nézniük, hogy azt kellő alapossággal tudják cáfolni. Elmondta, hogy a heredagadás nem ismert mellékhatása a koronavírus elleni vakcináknak, és úgy tudják, sem Trinidadban, sem máshol a világon nem számoltak be hasonló mellékhatásról. „Sajnos rengeteg időt vesztegettünk el arra, hogy utánajárjunk ennek a hamis állításnak” – tette hozzá az egészségügyi miniszter, miközben gyakorlatilag már kínjában nevetett.

Miután Nicki Minaj sikeresen elterjesztett a Twitteren a több mint húszmillió követőjének egy totálisan alaptalan pletykát, Dr. Anthony Fauci, Joe Biden amerikai elnök járványügyi főtanácsadója is úgy érezte, foglalkoznia kell a duzzadt herékkel. Fauci a CNN-nek nyilatkozott a témában, és elmondta, hogy a rapper által állítottakra semmi bizonyíték nincs. Ezzel együtt a Fehér Ház felajánlotta Minajnak, hogy összekötik egy orvossal, aki szívesen megválaszolja neki az összes, oltással kapcsolatos kérdését.

Minaj azt írta a Twitterén, hogy elfogadta a meghívást, és valószínűleg tiszteletét teszi majd valamikor a Fehér Házban, ahova rózsaszínben érkezik majd, „mint Doktor Szöszi”, hogy: „tudják, komolyan gondolom a dolgot”.

Arra viszont valószínűleg Minaj sem számított, hogy a duzzadt herékkel az Egyesült Királyság járványügyi tájékoztatóján Boris Johnson brit miniszterelnök is foglalkozik majd. A rappert és a duzzadt heréket Chris Whitty brit tisztifőorvos hozta szóba, aki úgy fogalmazott, Nicki Minaj „szégyellje magát”, amiért dezinformációkat terjeszt a neten. Whitty azt mondta, a vírussal és az oltásokkal kapcsolatban „számos pletyka terjed”, amik közül „néhány egyszerűen röhejes”, némelyik pedig „egyszerűen csak arra szolgál, hogy megijesszenek vele”, és „történetesen ilyen” a Minaj által említett herékről szóló sztori is. Boris Johnson ezután megjegyezte, hogy inkább Dr. Nikki Kananitól, a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat alapellátási orvosigazgatójától hallana információkat a koronavírusról, nem pedig Nicki Minajtól.

A videó Minajhoz is eljutott, aki egy Twitterre posztolt, Boris Johnsonnak címzett hangfelvétellel reagált, amin megpróbált brit akcentussal beszélni, és előadta, hogy egyébként ő is brit, és az Oxfordra járt, ahol Margaret Thatcher volt a barátja. (Minaj azt már kevésbé értékelte, amikor ezt megosztotta a BBC politikai szerkesztője, Laura Kuenssberg is, akit a rapper egyszerűen seggfejnek nevezett.)

Ezek után Sajid Javid, az Egyesült Királyság egészségügyi minisztere is reagált a Minaj által mondottakra. A BBC-nek azt mondta „nem kellene valótlanságokat terjeszteni” az „olyan életmentő dolgokról, mint a vakcinák”, a Sky Newsnak pedig úgy fogalmazott, „azoknak, akik a nyilvánosság előtt szólalnak fel, legyenek hírességek, politikusok vagy bárkik, nagyon óvatosan kellene fogalmazniuk, és semmiképp sem szabadna valótlanságokat terjeszteniük”.

De a legjobb csak ezek után történt, amikor Nicki Minaj végre megtalálta a közös hangot a Fox News műsorvezetőjével, Tucker Carlsonnal, aki műsorában külön foglalkozott a Minaj által említett duzzadt herékkel, pontosabban leginkább a rapper posztjának azon részével, amiben Minaj arra biztat mindenkit, hogy „szabad emberként hozzon saját döntést” az oltással kapcsolatban. Carlson szerint ugyanis ezzel Minaj feldühítette a médiát és az egészségügyi tisztségviselőket, akik „abból élnek, hogy embereket terrorizálnak”.

Miután Minaj boldogan megosztotta Tucker Carlson videóját, egy rajongója jelezte neki, hogy Carlson „rasszista és a fehér felsőbbrendűség híve”. Erre a rapper az MSNBC, korábban az oltásellenessége miatt őt kritizáló – ebben a helyzetben egyáltalán nem mellékesen – fekete műsorvezetőjére, Joy-Ann Reidre utalva azt írta: „Az a fekete nő hazugnak nevezett, és rávette az embereket, hogy engem támadjanak. De nem idézhetem ezt a férfit, aki az ellenkezőjét tette. Oké.” Egy másik kommentelőnek pedig, aki szintén óvatosságra intette Minajt Carlsonnal kapcsolatban, azt válaszolta: „Aha. Nem beszélhetek, nem érthetek egyet, még csak rá sem nézhetek valakire, aki egy adott politikai párthoz tartozik. (...) Ha fekete vagy, és egy demokrata azt mondja neked, hogy dugj üveggolyókat a seggedbe, akkor egyszerűen meg kell tenned. De ha egy másik párt azt mondja, hogy vigyázz a buszra, állj oda, és hagyd magad elütni.”

Bár Minaj nyilvánvaló hazugságot terjesztett Twitterén, fiókját nem zárták be, még csak nem is korlátozták. A Twitter egy közleményben azt írta, Minaj fiókjával szemben nem hoztak „végrehajtási intézkedést”. Ennek ellenére Minaj azt állította, egy darabig nem tudott belépni a Twitterére, mert „kizárták onnan”.

(Jezebel/BBC/Daily Beast)

(Nagy kép: Nicki Minaj a 2018-as Met-gálán, amikor az eseményre még nem kellett oltás - Fotó: Angela WEISS / AFP)