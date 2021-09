Donald Trump beperelte az unokahúgát

„A New York Times újságíróinak egy csoportja egy kiterjedt keresztes háborút folytat, hogy megszerezze Donald Trump bizalmas adóügyi dokumentumait, ezért könyörtelen módon megkereste az elnök unokahúgát... ... és meggyőzte őt, hogy csempéssze ki az iratokat egy ügyvédi irodából.”

Ez szerepel abban a feljelentésben, amelyet az ex-elnök tett a napokban. Tavaly derült ki a New York Times oknyomozásából, hogy Trump a veszteségeire hivatkozva évtizedek óta alig fizetett adót. A BBC emlékeztet, hogy Mary Trump, Donald unokahúga később a saját könyvében elismerte és részletesen el is mondta, hogyan szerezte meg és juttatta el a laphoz nagybátyja adóügyi iratait. Egy évvel ezelőtt ő maga perelte be a bácsikáját és két másik családtagját csalás miatt.

Mary Trump könyve, a Túl sok és soha nem elég: Hogyan teremtette meg a családom a világ legveszélyesebb emberét. Fotó: STEPHANIE KEITH/Getty Images via AFP

A nő a könyvében, amelynek a Túl sok és soha nem elég: Hogyan teremtette meg a családom a világ legveszélyesebb emberét címet adta, Donald Trumpot egy narcisztikus alaknak írja le, aki minden amerikaira veszélyt jelent.