Lakópark épülhet a balatongyöröki golfpálya helyén

Egy osztrák tulajdonú balatongyöröki panorámás golfpályát akár 48 lakással is beépíthető telekként árulják a neten, és már zajlik is a lakóövezetté való átminősítése, derítette ki a 24.hu.



A Káli Híradóban vette észre a 24.hu, hogy az osztrák tulajdonú, becehegyi golfpály teljes, 69 hektáros területét az örökösök 6,5 millió euróért (körülbelül 2,3 milliárd forintért) hirdetik eladásra. A hirdetésbe pedig azt is beleírták, hogy:

a terület tíz százaléka beépíthető, tervmódosítással akár harminc százaléka is, ami akár 48 épületet is jelenthet. Azt is beleírták, hogy ez egy lakóparknak alkalmas terület magánstranddal és kikötővel. A helyi lakosok viszont nem akarnak se szállodát, se üdülőt, a zöld területet és az élővilágban gazdag nádast is féltik.

A terület jelenlegi beépíthetősége mindössze 10 százalék, ugyanis még a 2008. december 19-i rendezési terv módosításában az látható, hogy a golfpálya nagy része az „általános mezőgazdasági terület-gyep, rét, legelő, nád” besorolásba esik, valamint e területek védettek, felszíni szennyeződésre fokozottan érzékenyek, vízminőség-védelmi területnek számítanak. A szűkebb golfpálya a klubház környékén más besorolásba esik, a 2008-as rendezési terv így fogalmaz vele kapcsolatban:

Elsősorban magas üdülési minőséget szolgáló létesítmények, szálló, kongresszusi központ, gyógyüdülő, fitness-welness célú tevékenységek épületeinek, kisebb fedett-nyitott szabadidős létesítmények, illetve azok kiszolgálására létesítendő építmények elhelyezésére szolgál.

A hirdetésben viszont az áll, hogy a tervek módosításával akár 20-30 százaléka is beépíthetővé válik a területnek. A tervek átminősítése pedig már folyamatban is van.



Az önkormányzat 2018. június 5-én már arról tárgyalt, hogy a lakóövezetté átminősítendő területen az új házak hogyan nézzenek majd ki. Abban állapodtak meg, hogy maximum 20 százalékos beépíthetőséget, 6,5 méteres építménymagasságot (a homlokzatok maximum 7,5 méterig érhetnek) engedélyeznek, épületenként legfeljebb hat lakóegységgel. Ezt az önkormányzati döntést 2020 januárjában megerősítették egy településrendezési szerződés megkötésével.

Biró Róbert független polgármester a 24.hu-nak elmondta, dacára a fenti döntéseknek és dokumentumoknak, a golfpálya érintett része még mindig nem került át lakóövezetbe, ugyanis az átminősítési folyamat elakadt a szakhatósági engedélyek kiadásánál.

A polgármester szerint „nem többszintes, modern lakóparkra kell gondolni. A becehegyi, hegyoldali, városias beépítésekhez képest is tájba illőbb épületek lennének.”