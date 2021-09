Minőségi Újságírásért díjat kapott a 444 Kié a Balaton? című magazinja

A Főszerkesztők Fóruma augusztusban a 444 Kié a Balaton? című nyomtatott magazinját találta a legkiemelkedőbb újságírói teljesítménynek. A zsűri az indoklásban azt írja a negyedik Makrónkról, hogy

„tartalmilag is, küllemre is magas színvonalú, és üzleti konstrukciójában is újszerű vállalkozás”.