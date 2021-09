Főleg oltatlan, idős betegek kerülnek kórházba koronavírussal

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezető főorvosa csütörtökön az M1-en beszélt a koronavírus-járvány legfrissebb fejleményeiről.

"Kétségtelen hogy már a negyedik hullámban vagyunk, de egyelőre nem lehet tudni, hogy lassan vagy robbanásszerűen emelkednek majd az esetszámok" - mondta. A jelenleg terjedő delta variáns sokkal veszélyesebb, mint a korábbiak, "az eddig mutációkkal egy ember általában 3-4 másikat fertőzött meg, a delta esetén 7-8 is lehet ez a szám".

Szlávik János olt. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A jelenleg kórházban kezelt betegek nagy része olyan idős ember, aki nem oltatta be magát. Szlávik szerint nagyon fontos az oltatlanok meggyőzése, hogy adassák be maguknak a vakcinát. A gyerekek oltása is kulcsfontosságú a járvány terjedésének megfékezéséhez. (MTI)