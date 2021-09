Gáz van: nincs gáz

Jó reggelt! Napsütéses idő lesz ma, melegebb is lesz napközben.

4 legfontosabb hírünk most

ELŐVÁLASZTÁS

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Még néhány napig tart az ellenzéki előválasztás, a 2022-es országgyűlési választáson a Fidesz ellen indított közös ellenzéki jelöltek kiválasztása, a második napon még az előzőnél is többen vettek részt a szavazáson. Főleg a nyerhető körzetekért nagy a verseny, a XVIII. kerületben például már 5 ezer forintos karácsonyi adományokat is bevet a körzetet 2018-ban nyerő Kunhalmi Ágnes ellen a DK kampánystábja. A híres zuglói választókörzetben induló MSZP-s Tóth Csabát pedig azért marasztalta el a pártok delegáltjaiból álló Országos Előválasztási Bizottság, mert egy kerületi idősklubban feküdt neki a kampányolásnak, ott, ahol ezt nem tehette volna. Nem ez volt az egyetlen etikai eljárás Tóth ellen, korrupciógyanú miatt Jakab Péter is írt egy ilyen beadványt az OEVB-nek, ezt viszont elutasították. Az MSZP a döntésről azt mondta, hogy ezzel „egyértelműen tisztázódott Tóth Csaba feddhetetlensége”.

A kormánypárt sem hagyja tétlenül, hogy az ellenzék már a hivatalos kampányidőszak kezdete előtt kampányüzemmódra kapcsolt: a Fidesz most már telefonon is hívja az embereket, hogy figyelmeztessen: ellenzéki politikusok készülnek indulni a parlamenti választáson.

A Partizán előválasztási vitasorozatának szerdai résztvevői, a Békés megye 4-es számú választókerületében induló jobbikos Szabó Ervin és az MSZP-s Szelényi Zoltán már az előválasztás első napjaiban összeugrottak. Miután a Jobbik jelöltje belépett az egyik szavazósátorba, Szelényi etikai vétséget reklamált, pártja Szabó kizárását követelte. Vitájukon kiderült, ezt a jobbikos méltatlan előnyszerzési lépésként értékelte. A fideszes Simonka György körzetéért vívott szócsatában a jelöltek összekülönböztek még az Alföldvíz Zrt. jövőbeni sorsát illetően, és eltérően kezelnék a környéken súlyos szociális problémaként jelentkező „csicskáztatás” gyakorlatát is. A jobbikos Szabó inkább jogi és rendészeti eszközökre, míg az MSZP-Párbeszéd színeiben indult Szelényi inkább jóléti intézkedésekre helyezné a hangsúlyt a helyzet kezelésében. A teljes vita videós összefoglalója először a Reggel 4-ben:

GÁZ

Már gyártják a csöveket az Északi Áramlat 2-höz. Fotó: JENS BUTTNER/dpa-Zentralbild/dpa

Az áram és a gáz ára is nagyon gyorsan emelkedett idén Európában, a földgáz január óta 250, a múlt héten 30 százalékkal kerül többe. Az áremelkedés fő oka az, hogy a Gazprom sokkal kevesebb gázt szállít, mint szokott, és októbertől még kevesebbet ígér. Az Európai Parlament 40 képviselője közös levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy indítson vizsgálatot a Gazprom ellen, mert nem ad el elég gázt Európának. A Nemzetközi Energiaügynökség Oroszországot szólította fel, hogy adjon el több gázt Európának. A Gazprom elnöke azt üzente az európaiaknak, hogy ne lepődjenek meg, ha még sokkal drágább lesz a gázuk. Az egész ügy mögött feltehetően az állhat, hogy az oroszok az Északi Áramlat 2 engedélyeit akarják így kizsarolni. Egyre több EU-s országban merül fel, hogy valamiféle rezsitámogatással kellene készülni erre a télre, különben komoly szociális feszültségek jöhetnek.

BELPOL

A rezsiharc bázisországából pedig a következőket jelentjük:

A KORMÁNY ÉS A FAKE NEWS

Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcson 2021. június 24-én. Fotó: Dursun Aydemir/Hans Lucas via AFP

Magyarországon a politikusok régebben álhírnek vagy hírlapi kacsának nevezték azt, amiről azt állították, hogy nem igaz. Aztán jött Donald Trump, aki a sajtó totális hiteltelenítésének kedvéért elkezdett agyba-főbe fake news-ozni, és meg is választották az Egyesült Államok elnökének. Azóta itthon is rendszeresen a jobban és bugyutábban hangzó fake news-t harsogják a kormány tagjai, mintha az álhíroldalak és a valódi újságok ugyanolyanok lennének. Orbán „fake news-os támadásvilágot” emleget, Szijjártó szerint globális fake news-támadás zajlik Magyarország ellen, Varga Judit a sajtót fake news-hálózatnak nevezi. De tényleg fake news-e, amit annak neveznek, és mindig zavarják-e a kormányt az álhírek? Ezeknek néztünk utána.

COVID-21

Négy hónapja nem jelentettek egyetlen napra annyi új fertőzöttet, mint tegnap, de néhány kedvezőbb adatot is ki lehet olvasni a Covid-19 járvány legfrissebb számaiból. Múlt szerdán még 12 halálesetet jelentettek, ma ennél kevesebbet, 2-t, ami szerencsére alatta marad az elmúlt hét nap átlagának. És az összes fertőzött közül arányában kevesebben szorulnak most kórházi ellátásra, mint hasonló számú fertőzöttnél az előző hullámban.

Hogy a vírus terjedését és pusztítását az oltatlanok körében mérsékelhessük, ahhoz a maszkviselés lenne az egyik legfontosabb eszköz - figyelmeztetett Jakab Ferenc, a Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője a Pécsi Tudományegyetem videójában.

Covid-hírek a világból:

TENGERALATTJÁRÓ-BALHÉ

Joe Biden és Emmanuel Macron a G7-ek nyári cornwalli csúcstalálkozóján még barátságosan lapogatták egymás hátát. Most elég fagyossá vált köztük a viszony. Fotó: POOL FOR YOMIURI/The Yomiuri Shimbun via AFP

Franciaország olyan diplomáciai lépésekkel reagált egy amerikai-ausztrál-brit katonai megállapodásra, ami még ellenséges hatalmakkal szemben is erősnek számít. Visszahívták washingtoni és canberrai nagykövetüket, csak mert Ausztrália francia dízeltengeralattjárók helyett amerikai atomtengeralattjárókat vásárol. Ennek apropóján árulást, hátba döfést emlegettek, és elkezdték arra kapacitálni az EU-t, hogy most jött el az ideje a transzatlanti viszony újragondolásának és az európai stratégiai függetlenség megteremtésének. Miért borította rá az asztalt Franciaország az USA-ra? A háttérben felsejlik az egykor volt nagyság visszaszerzésének ábrándja.

További külföldi híreink:

ÉHÍNSÉG-CSÚCS

Gazdálkdó és fia Sokoto államban, Nigériában Fotó: LUIS TATO/AFP

Csütörtökön kezdődik az ENSZ élelmiszer-ellátásról szóló eseménye, az Élelmezési Rendszerek Csúcstalálkozója New Yorkban. Ez 70 év alatt mindössze a hatodik ilyen csúcstalálkozó, és szervezői szerint az a célja, hogy fenntarthatóbb irányba terelje a világ mezőgazdaságát. Az esemény megálmodói emellett többek között az éhínségek végét szeretnék elérni 2030-ra. A rendezvényt azonban nem kevés kritika is érte a programja és egy-egy fontosabb résztvevője miatt, olyannyira, hogy zöld mezőgazdasági szervezetek bojkottálják és saját eseményt szerveznek.

Még több zöld:

SOK SZÉP HALOTT ÁLLAT

Fotó: Facebook/L. Simon László

L. Simon László vadászati világkiállításról készült fotói láttán Ace Ventura ordítana. Halott muflonok, halott őzek, halott szarvasok, halott nyulak, halott kacsák, halott rókák a fideszes parlamenti képviselő fényképalbumában.