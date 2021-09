Luxus repülőgéppel ment Szijjártó Pozsonyba

Pozsonyba Budapestről kocsival is mindössze két óra az út, a magyar külügyminiszter mégis inkább magángéppel ment a szomszédos fővárosba, írja Hadházy Ákos a Facebook oldalán.

„Ami viszont újdonság, hogy Luxus Péter kezdi érezni, mennyire ciki, hogy a Mercedes nem elég neki ilyen rövid utakra. Ezért a "honvédségi" jetet előre küldték egy nappal korábban Pozsonyba, ő maga pedig egy olyan sugárhajtású magángépen repült, amelynek a tulajdonosa korábban három milliárd támogatást kapott a kormánytól (a gépet a járvány alatt, röviddel azelőtt vásárolták, mielőtt Szijjártó a tulajdonossal közösen a 3 milliárd támogatást bejelentette volna)” - írja a képviselő.



Hadházy szerint kék villogós autóval másfél óra alatt is teljesíthető lett volna a táv, a repülőnek ez viszont 25 perc volt, de ha a reptéri várakozást is beleszámoljuk, akkor Szijjártó mindössze félóra bőrülésben ücsörgést spórolt meg.

„Azt is tudni kell, hogy a Szijjártó Pozsonyból már nem a magángéppel, hanem a "honvédségi" luxus jettel repült tovább New Yorkba. A "honvédségi" gép előző nap Csehországba repült (az útvonala alapján kiképző repülésre), majd nem jött haza, hanem Pozsonyban landolva ott éjszakázott és várta be a külügyért. Ennek csak egyetlen oka lehet: Luxus Péter kezdi magát szégyelleni, hogy lassan vécére is repülővel megy. Illetve szégyelleni, nem szégyelli, csak annak nem örül, hogy a sajtó is ír erről, ezért volt ez a kis trükközés” - írja.