Orbán: Mi be vagyunk oltva a woke-vírus ellen

Csütörtökön kezdődött el Budapesten a IV. Demográfiai Csúcs, amin többek között a környező országok miniszterelnökei és Mike Pence volt amerikai alelnök fejtik meg, miért nem szülnek eleget a nők.

Mike Pence beszédében kikelt a legális abortusz és Kína ellen is.

Orbán Viktor szerint Brüsszellel szemben kell háborút nyerni a gyerekek védelmében.

Csütörtök délelőtt több környező ország miniszterelnökének jelenlétében kezdődött meg a negyedik Demográfiai Csúcs Budapesten. A délelőtti blokkban Novák Katalin házigazdáskodása mellett hat férfi politikus állt ki a színpadra, hogy megtárgyalják, miért nem szülnek eleget a nők.

Elsőként Aleksandar Vučić szerb miniszterelnök beszélt arról, hogy a demográfiai kérdés a túlélés kérdése, és így az egyik legfontosabb politikai kérdés egyben. Vučić ezután kitért egy kicsit arra, hogy mennyire remekek a magyar-szerb kapcsolatok. Majd a családok kérdésére áttérve elmondta, hogy ma valaki több lájkot kap, ha a kutyájáról rak ki egy fotót az Instagramra, mintha a gyerekekről tenne.

Vučić ezután elmondta, hogy a liberál-politikai marxizmus az életmódunk megváltoztatására törekszik, ami ellehetetlenítené a túlélésünk lehetőségét. És oké, hogy Kína vagy az Egyesült Államok számára a klímaválság tényleg kiemelt megoldandó feladat, de valóban ez lenne a legfontosabb Szerbiában vagy Magyarországon? A szerb miniszterelnök szerint nem: ezek a kérdések persze itt is fontosak, de tényleg fontosabb, mint a demográfiai kérdések? A szerb miniszterelnök szerint a válasz természetesen az, hogy nem.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Utána Mike Pence, Donald Trump egykori alelnöke lépett a színpadra. A Republikánus Párt ultrakonzervatív szárnyához tartozó Pence azzal kezdte, hogy a nyugati világot válságok sújtják: egészségügyi, gazdasági és mellette bizalmi is. Az emberek egyre inkább elvesztik a bizalmat a hagyományos értékekben, intézményekben. Ez egyben a civilizációnk válsága is Pence szerint, hiszen válságban van a nukleáris család, egyre több a válás, egyre kevesebb gyerek születik, egyre több az abortusz. Pedig az erős családok alkotnak erős közösségeket, azok pedig erős nemzeteket.

Pence látványosan civilizációs keretbe rendezte a mondanivalóját, és beszélt arról is, hogy a közép-kelet-európai régióban látni bizonyítékokat arra, hogy a demográfiai folyamatok megfordíthatóak. A volt amerikai elnök szerint az sem véletlen, hogy épp e régióban zajlik ez a konferencia, hiszen az itt lévő országok nem veszik be a nyugati baloldal elképzeléseit, hogy a családok feleslegesek, meghaladottak. Pence kitért arra, hogy a vasfüggöny mögött ezekben az országokban látták, milyen az, amikor a gondolatrendőrség tolta előre az agendáját, a józan ész és az emberek akarata ellenére is.

Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A volt alelnök ezután kitért a magyar kormány, illetve a Trump-kormány családpolitikai lépéseire, majd Pence áttért az abortusz ostorozására: szerinte minden egyes abortusz egy elmondhatatlan tragédia és veszteség a nemzetek és az emberiség számára, és a legális abortusz hozzájárul a társadalom stabilitásának aláásáshoz. Külön kitért Kínára, ahol évtizedeken át az egygyerekes családpolitika miatt rengetegen elvetették a nem megfelelő nemű gyerekeket.

Pence ezután arra kérte a teremben ülő vezetőket, hogy közösen kérjék számon Kínát a koronavírus-járvány eredete, illetve az emberi jogok évtizedes megsértéséért, amit a népességszabályozással okoztak. A felvetést a teremben gyenge taps kísérte.

A beszédét a Family First! szlogenre felépítő Pence után Janez Janša szlovén miniszterelnök következett, aki egy jóval visszafogottabb beszédben foglalta össze, hogy milyen demográfiai problémákkal kell szembenézzen az EU összes tagállama. Kitért arra is, hogy van, amikor családok a munkahelyek hiánya vagy lakhatási problémák miatt nem vállalnak gyerekeket, és elmondta azt is, hogy az anyák az igazi hősök, mert ők kelnek fel az éjszaka közepén is, és ők látják el a gyerekeket.

Egy kisebb szünet után a cseh miniszterelnök, Andrej Babiš lépett színpadra, aki cseh nyelven adta elő beszédét. Elmondta, hogy a járvány következtében sokan elgondolkodtak a globalizált világunk működéséről, és rájöttünk arra is, hogy mennyire fontos a család. Csehországban az elmúlt években egy kicsit tudott javulni a születendő gyerekek száma, de még mindig nem éri el a 2,1-es fertilitási rátát, ami a népességcsökkenés megállításához kéne.

Európában tudni, hogy miért születik kevesebb gyerek Babiš szerint: mert az emberek kényelmesek, sokan a karriert választják. A nők 30 éves koruk körül szülnek átlagosan, mások meg azzal érvelnek, hogy gyerekek nevelése sokba kerül. De a gyerekvállalás az élet értelme, érvel velük szemben a cseh miniszterelnök. Babiš is kitért a „klímadogma” felvetésére, azaz hogy szerinte vannak, akik azért nem vállalnak gyereket, mert a túlnépesedés felelős a klímaválságért. Nevetségesnek tartja ezt az érvelést, ilyen erővel azt is mondhatnánk szerinte, hogy haljon ki az emberiség, és akkor megmenekül a bolygó.

Babiš felolvasott, de meglehetősen csapongó, cseh nyelvű beszédével érezhetően a tolmácsnak is meggyűlt a baja időnként. A cseh miniszterelnök hosszasan kikelt a bevándorlás ellen, felsorolt pár országot, ahol sok a bevándorló, beszélt Malmö nemzetiségeiről, a magyar határkerítésről és Brüsszelről is.



Milorad Dodik

A délelőtt blokk utolsóelőtti felszólalója Milorad Dodik, Bosznia-Hercegovina államelnökségének szerb tagja volt. Dodik úgy érezte, hogy az előtte elhangzott beszédekben már elmondtak mindent, amit ő el akart volna mondani, ezért megírt beszéde helyett improvizálni kezdett, és a délszláv háború utáni időszakról beszélt, illetve arról, hogy mit PC meg nem PC mondani a történtekkel kapcsolatban. Kiderült az is, hogy ma könnyebb Hercegovinából Németországba menni dolgozni, mint tíz éve, ezért sokan elmennek onnan, kiürül az ország. Dodik félti a régiót az olyan menekültektől, akik nem tudnak majd beilleszkedni a Nyugat-Balkánon: az évekkel ezelőtti párizsi zavargásokat idézi fel, ha jól értettem, attól tart, hogy ez várhat szerinte Bosznia-Hercegovinára is.

„Nagyon nehéz egy asszonyt stimulálni ma arra, hogy szüljön gyereket, de ez az általános hangulattól is függ” – fordította a magyar tolmács Dodik felszólalását, aki utána arról beszélt, hogy szerencsére beszélhet erről szabadon, mert nem tagjai az EU-nak. Itt ismét a PC-ről meg a nemi szerepekről kezdett beszélni, de ezt már tényleg nehéz volt követni. „Van-e értelme annak, amit én csinálok?” – mondta egy ponton Dodik, de erre nehéz lenne a felszólalása alapján egyértelmű választ adni. Liberális államban nincs család, csak egyénileg definiált emberek, egyéni óhajokkal, akiket nem érdekelnek azok az évszázados értékek, tette még hozzá, majd kimondta:

„A liberális Európa ellen vagyok, az államot és családot támogatom. Olyan dolgokban gondolkodom, mint Orbán miniszterelnök úr”

Meg kell állítani a Brüsszelből elindult depopulációs vonatot, fejtette még ki Milorad Dodik, Bosznia-Hercegovina államelnökségének szerb tagja.

Orbán: Mi be vagyunk oltva a woke-vírus ellen

A csütörtök délelőtti blokk utolsó felszólalója Orbán Viktor volt. Valószínűleg ebben a blokkban beszélt volna Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök is, de az elmérgesedett cseh-lengyel viszony miatt végül lemondta a budapesti útját.

Orbán azzal kezdte, hogy összességében 16 éve miniszterelnök, és azt tapasztalta, hogy legnehezebb kihívás számára a demográfiai felismerések kormányzati tettekké való alakítása volt. Szerinte akik itt összegyűltek, nem elszenvedni, hanem alakítani akarják a népesedési folyamatokat.

„Tisztelt alelnök úr, érzékeny politikai veszteségeket szenvedtünk el az elmúlt években” – fordult Orbán először Mike Pence felé. Mint mondta, a toryk kiléptek az EU-ból, „Trump elnök úr” nem folytathatta munkáját, Netanjahu már az ellenzéket vezeti Izraelben, és ki tudja, mi fog történni vasárnap Németországban.

„A helyzet nehéz, alelnök úr, azt kívánjuk önöknek, térjenek vissza minél hamarabb” – mondta Orbán Pencenek, majd Andrej Babišt kérte meg, hogy győzzön a cseh választásokon, mert nélküle nem menne, amit az EU-ban elterveztek.



Majd Orbán rátért a fő kérdésére: baj-e a népességfogyás? Szerinte a Nyugat ugyan sok szempontból, főleg anyagi jólétben előttünk jár, de nem akarja fenntartani magát: a nyugati civilizáció egyszerre nem képes reprodukálni magát. Vannak szerinte, akik abban se biztosak, hogy ez probléma, hiszen szerintük a technológia fejlődésével kevesebb ember is képes több közjószágot előállítani. És vannak, akik érzékelik a problémát, de idegen népességek betelepítésével akarják orvosolni. A tömeges migráció ezért Orbán szerint az új munkásosztály betelepítésének globális terve, de nem veszik észre, hogy Európában ezeréves nemezetek vannak: lehet, hogy a kieső munkaerőt lehet gépekkel vagy áttelepített emberekkel pótolni, de Európában az országok csak akkor működnek, ha annak tagjai a legfőbb kérdésekben nagyjából azonos értékeket vallanak.

A magyar miniszterelnök ezután a nyugati újbaloldal és újmarxizmus támadásairól beszélt, hogy már óvodában félre akarják nevelni a gyerekeket. De Közép-Európában és a helyzet, itt a 40 évnyi államszocializmus miatt be vagyunk oltva a woke-vírus ellen.

A magyar kormány emellett azt vallja, hogy az államnak segítenie a családalapítást, és ennek öt pillérje van: anyagi támogatás, saját tulajdonú lakás segítése, a családpolitikát az édesanyákra kell alapozni, az egész ország működését családbaráttá kell változtatni és a jog eszközeivel is meg kell védeni a családi intézményeket és a gyermekeket.

Orbán kitért arra is, hogy megtörtént mára a nők munkaerőpiaci integrációja, ennek nagy gazdasági felhajtóereje volt, de sokan akkor állnak munkába, amikor a legnagyobb esélyük lenne a gyermekvállalásra. És ha nem tesznek ezzel semmit, akkor a gyermekvállalás mögött nem maradna gazdasági ösztönző. Orbán szerint ezzel kellett kezdeniük valamit, és a pénz osztogatásához nem kell sok ész, de ha túl sok pénzt osztogatnak, az lelassítaná és idővel szétverné a gazdaságot.

Úgy kell támogatást adni, hogy közben a gazdaság is tartósan növekedhessen, mondta Orbán, aki szerint szép, amit eddig elértek, de még csak az út felénél járnak.

A miniszterelnök ismét visszatért arra, hogy szerinte a nyugati baloldal támadja a hagyományos családmodellt, az LMTBQ-lobbi és a genderpropaganda célba vette a gyerekeket, és ezért védekezni kell: az alkotmány a gyermekvédelmi rendszer első vonala, és ez automatikusan működésbe lép, ha genderaktivisták, a média vagy Brüsszel támadná a magyar gyerekeket, fejtette ki mélyenszántó gondolatait Orbán Viktor.

Mellette ott vannak még a nemzeti konzultációk és a népszavazások, mint védekezési eszközök. Orbán a végén közölte, hogy meg fogják vívni Brüsszellel a gyerekvédelemről szóló csatát.