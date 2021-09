Minden járványadat felfelé megy, kivéve az oltásokat

411 embert ápolnak kórházban koronavírus miatt, három és fél hét alatt négyszeresére nőtt ez a szám. 48-an vannak lélegeztetőgépen, itt ugyanennyi idő alatt hétszeres a növekedés.

Két új áldozata van a járványnak, összesen 30 145. A halálozási görbe is növekedést mutat a július-augusztusi szinthez képest.

A fertőzési adatokat a járvány mostani szakaszában érdemes fenntartással kezelni, ezek ugyanis a szokásosnál is jobban alulbecslik a valóságot. Ennek oka az alacsony tesztelés - amit koronásként is simán meg lehet úszni -, az oltással rendelkező fertőzöttek nagy része valószínűleg kimarad a statisztikából.

A kevés teszten belül viszont folyamatosan nő a pozitívak aránya, a csütörtöki adatokban megközelítette a 4 százalékot, miközben augusztus végén még a 2 százalékot sem érte el.

Közben az oltási program továbbra is stagnál, még enyhén csökkent is az először oltottak száma. Az elmúlt héten már csak 2600 embert oltottak be naponta átlagosan. Egyedül az iskolai oltások hoztak némi emelkedést szeptember elején, egyébként láthatóan a romló járványhelyzet sem hozza meg az emberek kedvét a vakcinákhoz.

Mostanáig a teljes lakosság 61 százaléka kapott legalább egy adag oltást, és 58 százaléka kettőt. Mindkét adat elmarad az uniós átlagtól, ami 66 és 61 százalék.

Címlapkép: Balogh Zoltán/MTI/MTVA