Több egyházi vezető koronavírusos lett a budapesti pápalátogatás után

Négy magas rangú katolikus főpapról derült ki, hogy megfertőződött a Covid-19 delta variánsával, miután részt vettek Ferenc pápa budapesti és szlovákiai látogatásán – írta meg a 24 a Vatican News és az osztrák Kronen Zeitung cikkeire hivatkozva.

Fotó: Tiziana Fabi/AFP

Az osztrák egyházi vezetők közül az 58 éves, eisenstadti (Kismarton) püspök, Egidius Zsifkovics és a St. Pölten-i segédpüspök, Anton Leichtfried tesztje lett pozitív. Zsifkovics korábban megkapta mindkét dózist az oltásból, de így súlyos influenzás tüneteket okozott a betegség, otthoni gondozásra szorul, Leichtfried betegsége könnyebb lefolyású.

A német Katolisch.de azt írja, a 67 éves eperjesi görögkatolikus érsek, a Szlovák Görögkatolikus Egyház vezetője, Jan Babjak is beteg. Őt is kétszer oltottak, most karanténban van otthon, enyhe tüneteket mutat. Azután tesztelte magát, hogy egy görög püspök jelezte neki, pozitív lett a tesztje. Babjak a pápához hasonlóan a jezsuita rend tagja, és ő volt a pápa házigazdája az eperjesi programok alatt, de itt volt Budapesten is.

A szlovák püspöki konferencia szóvivője felszólította a pápalátogatás eseményein résztvevőket, hogy figyeljenek az esetleges tünetekre, és ha kell, vizsgáltassák meg magukat. (24)