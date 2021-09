A magyar cégek nem könnyen találnak alvállalkozókat, de egy ,,üzleti párkeresési” platform most segít ebben

A magyar vállalkozások nagyrésze a logisztika (31%), a könyvelés és bérszámfejtés (28%), és az építőipari munkák kapcsán (21%) keres alvállalkozót, de a kis- és középvállalkozások csak nehezen tűnnek ki a tömegből és a nagy cégeknek sem könnyű beszállítót találniuk, derül ki a Brillit.com 400 haza cég körében végzett felméréséből. Egy új online felülettel azonban a kis- és középvállalkozások is láthatóvá válnak, a cégek könnyen egymásra találnak.

A Brillit.com felmérése szerint a cégek több mint fele, 66%-a dolgozik együtt valamilyen rendszerességgel alvállalkozásokkal, külső partnerekkel. A cégek közül 15% évente, 6% félévente, 2% pedig folyamatosan kutat új üzleti kapcsolatok után, azonban nem ritka a projektalapú megbízás sem (5%). Érdekesség, hogy a logisztikán, a könyvelés és bérszámfejtésen, valamint az építőipari munkákon túl IT és szoftverfejlesztésre is vonnak be külső partnereket, de jóval kisebb arányban, csak 12 és 5 százalékban.

Csakhogy pont ezeken a területeken ütköznek a cégek abba a problémába, hogy nem könnyű alvállalkozót, beszállítót találni, emiatt pedig az egész projekt késhet, ami még a profitot is befolyásolhatja.

A felmérésből az is kiderült, hogy a magyar cégek leginkább a megbízhatóságot (47%), a referenciákat (44%) és az árat (40%) tekintik elsődleges döntési szempontoknak a külső partnerek kiválasztásánál, és csak ezután következik a szakértelem (17%) a listán. Az ajánlásoknál viszont lényegesebbnek ítélték a pályázó cég kommunikációját (6%), amiből egyértelműen kiderül, hogy az üzleti kapcsolatoknál kiemelten fontos a láthatóság, és az, hogy könnyen és gyorsan elérhető információkat kapjanak az együttműködés iránt érdeklődő megbízók.

Ebben nyújt most segítséget a Brillit.com felülete, amelyet az ötletgazdák azért hoztak létre, hogy a kis- és középvállalkozókra is könnyebben rátalálhassanak a magyar cégek.

A Brillit.com ötletgazdái azt tűzték ki célul, hogy egy olyan online üzleti közösséget hozzanak létre, amely egyfajta interaktív digitális cégkatalógusként segíti a beszállítók és a megrendelők közötti kommunikációt, illetve a sikeres együttműködést az ajánlattételtől a szerződéskötésig. A portálon ingyenesen regisztrálhatnak a cégek, elkészíthetik saját profiljukat és egyetlen kattintással kérhetnek ajánlatot több potenciális alvállalkozótól vagy éppen új partnerként pályázhatnak egy induló projektre – később pedig visszajelzést adhatnak a közös munkáról.

A platformra regisztráló cégek saját profiloldalt hozhatnak létre, melyen megadhatják elérhetőségeiket, a legfontosabb háttérinformációkat, de logójukkal teljesen személyre is szabhatják az oldalt, mely saját URL-lel rendelkezik és tulajdonképpen egyszerűsített honlapként funkcionál. Innentől kezdve a vállalkozások bármilyen üzleti kapcsolatépítésnél, pályázatnál vagy együttműködésnél hivatkozhatnak erre a profilra, sőt, a közösségi média felületeken is megoszthatják azt.

A felhasználók a megújult Brillit.com-on ezentúl ráadásul közvetlenül is kapcsolatba léphetnek egymással egy chatfelületen, ehhez elegendő egy felkérést küldeniük a rendszerben a kiszemelt cégnek. Az online platform a jövőben is folytatja a közösségépítő funkciók fejlesztését, távlati célja pedig az, hogy az induló, kisebb vállalkozások, közintézmények, civil szervezetek és a beszállítókat kereső nagyobb cégek után a magánszemélyeket is bevonja az “üzleti párkeresésbe”.