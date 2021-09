Adócsalás miatt letartóztatták a Novatek orosz gázipari vállalat pénzügyi igazgatóját Floridában

Letartóztatták a Novatek, a legnagyobb magánkézben lévő orosz gázipari vállalat pénzügyi vezérigazgatóját, Mark Gyetvayt adócsalás vádjával - közölte az amerikai igazságügyi minisztérium. Az ügyészség szerdán emelt vádat Gyetvay ellen Floridában különböző, feltételezések szerint több tízmillió dollárt rejtő offshore-számlákkal kapcsolatban. Ezeket a férfi nem vallotta be az illetékes hatóságnak, egyáltalán nem fizetett adót utánuk. Csütörtökön vették őrizetbe.

„Gyetvay a feltételezések szerint az évek során lépéseket tett tulajdoni hányadának eltitkolása érdekében, például akkori feleségét, egy orosz állampolgárt tett meg a számlák haszonélvezőjének” – jelentették az amerikai hatóságok.

Mark Gyetvay, a Novatek pénzügyi vezérigazgatója Fotó: Novatek / Youtube

Gyetvay nemcsak pénzügyi vezérigazgató, hanem a Novatek igazgatótanácsának elnökhelyettese is. A vállalat egyik fontos felsővezetőjeként részvénycsomagot kapott a cégben, ezt 2005-től két svájci bankszámlán osztotta szét, egy ponton több mint 93 millió dollárt értek. Az Egyesült Államok állampolgárainak a külföldön szerzett jövedelmüket is be kell vallani, és adózniuk kell utána, akkor is, ha nem az USA-ban élnek.



A Novatek azt közölte, péntekig még nem kaptak hivatalos értesítést az üggyel kapcsolatban. (Reuters via Szabad Európa)