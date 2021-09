Offshore cég képviselőjeként szerepel a nyilvántartásban egy DK-s jelölt, azt állítja, nincs köze a vállalkozáshoz

A Válasz Online derítette ki, hogy Ráczné Földi Judit, a DK elnökségi tagja és székesfehérvári jelöltje aláírási joggal rendelkező képviselője egy Delaware állambeli offshore helyszínre bejegyzett vállalkozásnak, a Minos King Global Business LLC-nek.

Ráczné július 26-án írta alá azt a feddhetetlenségi nyilatkozatot, ami az előválasztáson való indulás egyik feltétele volt. Ebben a jelöltek kijelentették, hogy nincs offshore cég a tulajdonukban. Ugyanezen a napon szállt ki a Minos King Global Business LLC az Alba Autómosó Kft.-ből, aminek az előválasztáshoz leadott életrajza szerint Ráczné az ügyvezetője.

„Vagyis a hatályos magyar cégjegyzékből ezáltal eltűnt a Ráczné által hagyott offshore-nyom; csakhogy a hivatalos szlovák nyilvántartásban máig őt szerepeltetik a Közép-Európában aktív adóparadicsomi vállalkozás képviselőjeként” - írja a Válasz Online.

A Telex megkeresésére a politikus azt mondta, hogy nincs és nem is volt offshore tulajdona. Állítása szerint semmi köze a megnevezett céghez, és semmilyen pozíciót nem tölt abban be. Azt se tudja, hogy került a neve a szlovák cégnyilvántartásba, és a lap kérdésére abban sem volt biztos, hogy hallott-e már valaha erről az vállalkozásról. Szerinte ez csak egy lejáratás az előválasztás miatt, és azt is mondta a lapnak, hogy feljelentést tesz a Válasz Online ellen. (Válasz Online, Telex)