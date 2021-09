Továbbra is keresik a halott influenszer eltűnt vőlegényét, de egyre kevesebb az esély, hogy meg is találják

Gabby Petito hollétéről hetekig nem tudtak semmit, a 22 éves influenszer holttestét végül Wyomingban, egy nemzeti parkban találták meg. A Teton megyei halottkém szerint egyértelműen gyilkosság történt. A Grand Teton nemzeti park, ahol Petito holttestét megtalálták, az utolsó hely volt, ahol a nőt és 23 éves vőlegényét, Brian Laundrie-t együtt látták, mielőtt a férfi hazatért volna Floridába.

Petito és Laundrie Instagramon és YouTube-on is rendszeresen osztottak meg fotókat és videókat közös utazásaikról és életmódjukról, így arról is, hogy július 2-án elindultak Petito lakóautóvá alakított furgonjával, hogy körbejárják az Egyesült Államok nemzeti parkjait. Az eredeti terv szerint novemberig járták volna az országot, de szeptember elsején Brian Laundrie hazatért Floridába, a szülei házába. A lány furgonjával, egyedül, Gabby Petito nélkül.

Petito anyja utoljára augusztus 25-én beszélt a lányával, amikor a pár a Grand Teton nemzeti parkban járt. Mivel gyakran olyan helyeken voltak, ahol nem volt térerő, a nő szülei nem aggódtak, amikor egy-két napig nem tudtak beszélni lányukkal. De miután már több napja, sőt több hete nem tudtak róla semmit, a rendőrséghez fordultak. (Laundrie a hazatérése után sem a rendőrséggel, sem Petito szüleivel nem vette fel a kapcsolatot.) A lány eltűnését szeptember 11-én jelentették be, tíz nappal azután, hogy Laundrie hazament a szüleihez, egyedül.

A rendőrség ekkor kereste fel Laundrie-t a szüleinél, ahol a nő furgonját lefoglalták és átkutatták. A férfi ügyvédet fogadott, és nem volt hajlandó együttműködni a hatóságokkal, nem akart az eltűnt menyasszonyáról beszélni.

Napokkal a nő eltűnésének bejelentése után, szeptember 14-én adott ki közleményt a Utah állambeli Moab City rendőrsége, miszerint egy hónappal korábban, augusztus 12-én egy „incidens” miatt kihívták a rendőröket Petitóra és Laundrie-ra. A Daily Beast által megszerzett rendőrségi jelentés szerint a hatóságokat egy „családi probléma” miatt riasztották, miszerint „egy férfi és egy nő”, akik egy „fehér Ford Transittal hagyták el a helyszínt”, „veszekedésbe keveredtek”, és bár a jelentés szerint nem volt egyértelmű, de arra utaltak benne, hogy „a férfi bántalmazhatta a nőt”.

A jelentés szerint amikor kiértek a rendőrök, Laundrie arra kérte Petitót, hogy „menjen sétálni és nyugodjon le”, illetve egy ponton megragadta a nő arcát, aki ekkor megpofozta Laundriet, ő azonban a szemtanúk szerint nem ütött vissza. A rendőrségnek egy szemtanú azt mondta, neki úgy tűnt, hogy Laundrie kizárta a furgonból Petitót, aki az ablakon keresztül próbált meg visszamászni az autóba. Arról is beszélt, hogy számára úgy tűnt, egy mobiltelefon miatt veszekedtek.

A rendőrségi jelentés szerint Petito azt mondta a kiérkező rendőröknek, hogy attól félt, a vőlegénye elmegy a kocsival, és otthagyja őt. Mindketten azt mondták a rendőrségnek, hogy Petito „súlyos szorongásban” szenved, illetve győzködni kezdték őket arról, hogy szeretik egymást, és össze akarnak házasodni. Ezek után a rendőrök a jelentés szerint arra jutottak, hogy nem kapcsolati erőszak történt, hanem csak egy „mentális/érzelmi törés” a pár kapcsolatában.

A párt még aznap este egy másik rendőr is megállította gyorshajtás miatt, és mindkettejüket külön-külön kihallgatta. A jelentés szerint a nő „vigasztalhatatlanul sírt”, és elmondta, hogy hónapok óta együtt utaznak, ami „érzelmi feszültséget” okozott kettejük közt, és „ma egész nap veszekedtek” a vőlegényével. Végül a rendőr azzal intézte el a helyzetet, hogy kivett egy hotelszobát éjszakára Laundrie-nak, a nő pedig a furgonban maradt. Egyikőjükkel szemben sem indítottak eljárást, másnap pedig folytatják az útjukat.

Hogy ezek után mi történt, azt csak Laundrie tudná megmondani, de ő az ügyvédje tanácsára egyrészt megtagadta az együttműködést a hatóságokkal, másrészt nem sokkal a lány eltűnésének bejelentése után ő is eltűnt.

Brian Laundrie eltűnését a szülei jelentették szeptember 17-én, akkor azt mondták, fiukat nem látták három napja. A North Port-i rendőrség szóvivője, Josh Taylor akkor azt mondta, most először sikerült beszélniük Laundrie szüleivel, akik fiukhoz hasonlóan szintén nem voltak hajlandóak Petito eltűnésével kapcsolatban bármit is mondani. A North Port-i rendőrség közvetlenül Laundrie eltűnése előtt jelentette be, hogy a férfit „a nyomozásban érintett” személyként kezelik, de nem kezelték gyanúsítottként és nem is emeltek ellene vádat.

A nyomozók Laundrie-t egyelőre csak szülei floridai otthona, North Port közelében, egy 25 ezer hektáros természetvédelmi területen keresik. A területen egy tó is van, a CNN úgy tudja, a helyszínre szerdán egy „víz alatti mentőcsapatot” is kivezényeltek. A területen sokáig drónok és kutyák segítségével keresték az eltűnt férfit, majd a North Port-i rendőrség szeptember 20-án közölte, hogy nem keresik ott tovább Laundrie-t, mert már „minden lehetőséget kimerítettek”. Ezek után másnap bejelentették, hogy mégis folytatják a Laundrie utáni kutatást a rezervátumban, ahova egy nappal később a búvárcsapat is megérkezett.

A CNN a Nemzeti Kutató- és Mentőszövetség (NASAR) ügyvezető igazgatójára, Chris Boyerre hivatkozva azt írja, hogy egy olyan területen, mint ez a rezervátum, több szempontból is nehéz dolga van a hatóságoknak a keresésben. A legnagyobb gondot viszont az jelenti, hogy Laundrie feltehetően menekül, így pedig még nehezebb őt megtalálni. Szerinte a vadonban még akkor is nehéz megtalálni valakit, ha az szeretné, hogy megtalálják őt.

Mindeközben a rendőrségnél jelentkezett egy pár, akik azt állítják, látták Petitót és Laundrie-t egy étteremben, feltehetően nem sokkal azelőtt, hogy a nő meghalt. A párt augusztus 27-én, a Wyoming állambeli Jacksonban látták egy Tex-Mex étteremben. Elmondásuk szerint a nő sírt, a férfi meg idegesen járkált ki-be az étteremből, és ingerült volt a személyzettel is.

A CNN úgy tudja, a floridai rendőrség egy nemrégiben kiadott házkutatási parancs során talált egy „furcsa üzenetet”, amit Petito anyja kapott a lányától. Petito előző nap posztolt utoljára az Instagramjára.

Bár azt tudni lehet, hogy a halottkém szerint gyilkosság történt, azt továbbra sem hozták nyilvánosságra, hogy Petito halálát pontosan mi okozta. Ahogy azt sem lehet tudni, hogy merre van a Brian Laundrie, aki feltehetően az utolsó volt, aki élve látta Gabby Petitót.

Laundrie ellen az FBI szeptember 24-én adott ki szövetségi elfogató parancsot a hivatalos közlemény szerint azért, mert a lány halála után – augusztus 30. és szeptember 1. között – egy olyan bankkártyát használt, ami nem az övé.

A BBC szerint Michael Schneider, az FBI különleges ügynöke közleményében azt mondta, hogy bár már elfogatóparancs van érvényben Laundrie ellen, akit így bármikor letartóztathatnak, „továbbra is vizsgálják Petito meggyilkolásának körülményeit”. Az ügyben megszólalt Laundrie ügyvédje is, aki a Fox Newsnak azt nyilatkozta, úgy tudja, hogy „a letartóztatási parancs a Gabby Petito halála utáni tevékenységekre vonatkozik, és nem a tényleges halálával kapcsolatos”.

(Nagy kép: Brian Laundrie és Gabby Petito - Fotó: Instagram/Gabby Petito)