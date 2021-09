Újra kezeket fognak levágni Afganisztánban, de nem biztos, hogy a nyilvánosság előtt

Nooruddin Turabi, a talibán egyik alapító tagja, az új afgán kormány börtönminisztere azt mondta, az iszlám törvénykezést komolyan fogják venni, és visszatérhetnek az olyan büntetési formák, mint a tolvaj kezének a levágása. Az azonban már nem biztos, hogy nyilvánosan hajtják majd végre - írja a Guardian.

Nooruddin Turabi az AP hírügynökségnek adott interjút, ebben arra figyelmeztette a világot, hogy ne avatkozzanak bele Afganisztán új vezetőinek a dolgába. „Mindenki kritizált minket a stadionokban végrehajtott büntetésekért, de mi soha nem mondtunk semmit az ő törvényeikről vagy büntetéseikről” - mondta Turabi Kabulban. „Senki sem mondhatja meg nekünk, hogy milyenek legyenek a törvényeink. Mi az iszlámot követjük, és a törvényeink a Koránon alapulnak”.

Mióta a talibán augusztus közepén átvette a hatalmat az országban, az egész világ azt figyeli, vajon a tálibok ugyanazt fogják-e csinálni, mint a kilencvenes években. Turabi szavai arra utaltak, hogy a konzervatív, keményvonalas világnézet megmaradt, még akkor is, ha közben elkezdték használni a modern technológiát, interneteznek, és mobilt hordanak maguknál.

A hatvanas éveiben járó Turabi a kilencvenes években a tálibok igazságügyminisztere, illetve egy olyan minisztérium vezetője volt, melynek feladata a bűnmegelőzés, az „erényesség propagálása” volt. Akkoriban az egész világ elítélte a tálibokat a középkort idéző ítélkezésük miatt. Szokásuk volt ugyanis a kézlevágásokat, kivégzéseket stadionokban, több száz fős közönség előtt tartani.

A gyilkosokat rendszerint egyetlen fejlövéssel végezték ki, a lövést az áldozat családtagja adhatta le. Ha akarták, elfogadhatták az ún. vérdíjat, ezzel a gyilkos megválthatta bűnét, és életben maradt. Az elítélt tolvajok büntetése egyik kezük levágása volt, a rablóknak emellett az egyik lábukat is levágták. A tárgyalások általában nem a nyilvánosság előtt zajlottak, a bírók ismeretei pedig az iszlám törvényekre korlátozódtak.

Turabi azt mondta, ezúttal igazi bírók fognak ítélkezni - akár nők is -, de Afganisztán törvényei a Korán tanításain fognak alapulni. Azt is mondta, hogy a fent említett büntetéseket is visszahozhatják. „A kezek levágása nagyon fontos a biztonság szempontjából” - mondta a mullah, aki szerint a büntetésnek elrettentő ereje van. A kabinet jelenleg vizsgálja, hogy az ilyen ítéleteket nyilvánosan hajtják-e majd végre a jövőben.

A tálibok már vissza is hozták egy kedvelt büntetésüket, a nyilvános megszégyenítést. Azokat, akik kis értékű lopást követnek el, felrakják egy kisteherautó platójára, és körbehordozzák a városban. Az elmúlt hetekben több ilyet lehetett látni, volt, hogy összekötözték a tolvaj kezét, vagy befestették az arcát vagy száraz kenyeret tömtek a szájába.

Turabi a mostani interjút egy újságírónőnek adta, azt mondta, ők is mások már, mint régen. Már engedik a tévézést, a mobilhasználatot, a fotózást és a videózást, „mert erre van szükségük az embereknek, és mi ezt komolyan vesszük”. A médiára úgy tekint, mint ami segíthet terjeszteni az üzenetüket. „Tudjuk, hogy százak helyett már milliókat érhetünk el” - mondta a miniszter. Azt is mondta, hogy ha végül nyilvánosak lesznek a kivégzések és kézlevágások, akkor meg fogják engedni, hogy erről az emberek felvételeket készítsenek, mert az növeli az elrettentő erejüket.