Sally Rooney egy idegesítő könyvben mutatja meg, hogy miért olyan idegesítő a húszas-hamincas generáció

A korunk legtehetségesebbjei között emlegetett ír származású irónő, Sally Rooney új könyve egy idegesítő generációról szól. A mostani 20 és 30 év közöttiekről, akik tele vannak szorongással, karrier és párkeresési nehézségekkel, de nem csak a saját életük problémáival küzdenek, hanem magukra veszik a világ terheit is, mint a klímakatasztrófát, az összeomló társadalmakat, a kapitalizmust, a kommunizmust és magát az élet reménytelenségét. Ezt a témát bontogatja a könyv két szerelmi történetben, erre vonatkozik a cím is: Hová lettél, szép világ.



Sally Rooney. Fotó: FREDRIK SANDBERG/TT News Agency via AFP

Nehéz a könyv cselekményét összefoglalni, túl sok minden nem történik benne, ahogy egyik Rooney-könyvben sem. A több mint háromszáz oldalas regényben két barátnő, Alice és Eileen életével ismerkedünk. Alice híres, nagyon gazdag írónő (akit Rooney nyilvánvalóan saját magáról mintázott), leköltözik az ír vidékre pihenni, miután idegösszeroppanást kapott és kórházba került. A Tinderen összeszed egy helyi fiút, Felixet aki raktárban dolgozik, és bár nem derül ki, miért szeretnek egymásba vagy egyáltalán miért kedvelik egymást, az ő kapcsolatuk alakulását követhetjük nyomon.

Ezzel párhuzamosan fut egy másik cselekményszál, Eileené, aki Dublinban él, egy irodalmi folyóiratnál dolgozik szerkesztőként és halálosan szerelmes gyerekkori barátjába Simonba, aki szintén halálosan szerelmes belé, de ennek ellenére mindig más lányokkal van. A történet cselekményét folyamatosan megakasztják azok a hosszú, ömlengős emailek, amiket Eileen és Alice küld egymásnak, hogy beszámoljanak arról, mi történik velük. A könyv végén aztán a két barátnő a fiúikkal együtt aztán találkozik, hogy élőben is megvitathassák azt, amit az emailekben.

Szorongás és bűntudat

A 20 és 30 év közötti generáció tagjaként kevés olyan idegesítő könyvet olvastam az elmúlt pár évben, mint Sally Rooney-é. Valószínűleg ennek köze van ahhoz, hogy általában idegesít a saját generációm, és pont az idegesít benne, amiről a könyv is szól.

A könyv szereplői elégedetlenek az életükkel, mert a társadalom szempontjából hasztalannak érzik azt, amit csinálnak. Mit ad Alice a könyveivel a világnak? Mi értelme annak, hogy Simon politikusként és aktivistaként dolgozik? Na és annak, hogy Eileen vesszőket pakolgat, Felix pedig dobozokat egy raktárban?

Ennek a generációnak egyik legidegesítőbb tulajdonsága, hogy mindenki valami olyasmit akar csinálni, amivel jobbá tudja tenni a világot. De hiába lesz orvos, jogász, szociális munkás, újságíró vagy zöld aktivista, sosem lehet elégedett azzal, amit csinál, mert mindig úgy érzi, bármennyire is küzd, semmi hatása nincs a világra. Tehát minden értelmetlen. Hiába megy csomagolásmentes boltba, hiába nem rakja nejlonzacskóba a banánt, hiába ír könyvet. Változik valami? Nem. Ettől pedig képtelen jól érezni magát, állandó bűntudata van azért, ahogy él.



A könyv szereplői is folyton azt bizonygatják, hogy semmit sem értek el az életben, holott ez nyilvánvalóan nem igaz. Az egyetlen kivétel a raktáros Felix, aki ugyan szintén úgy érzi, hogy semmit sem ért el, de őt ez nem zavarja, és ettől lesz a legszimpatikusabb szereplő.



Sally Rooney ráadásul a fenti görcsöt elképesztően szájbarágósan, az olvasót sokszor a végletekig untatva prezentálja, mert nem a cselekményből vagy a karakterek tetteiből következik az, hogy a szereplők kiábrándultak a kapitalizmusból vagy a patriarchális társadalom ellen lázadnak, hanem abból, hogy elképesztő arrogáns stílusban értekeznek erről egymásnak és jól össze is vesznek azon, ha valaki nem ért velük egyet.

Hadd mutassak egy példát Alice egyik emailjéből, amit Eileennek írt:

„Gondolkoztam mostanában a jobboldali politikán (mint nyilván mindenki), és azon, hogyan alakult ki, hogy a konzervativizmus (mint társadalmi erő) mára egyet jelent a tehetetlen kapitalista piacgazdasággal. A kapcsolat nem nyilvánvaló, nekem legalábbis nem az, hiszen a piac semmit sem konzervál, hanem magába szippantja a létező társadalmi felállás minden aspektusát, majd azokat értelemtől és emlékektől megfosztva, tranzakciókként veti ki magából. Mi lenne „konzervatív” ebben a folyamatban?”



A könyv tele van ilyen sehová sem vezető fejtegetésekkel. Az elméleti viták, ideológiák és a politikai fejtegetések szépirodalmi tálalásának legnagyobb mestere Thomas Mann, aki 50 oldalt volt képes írni Herr Naphta és Settembrini különböző eszmékről folytatott vitáiról, Sally Rooney viszont ezekben az eszmefuttatásokban csak egy izgága bölcsészlánynak tűnik, aki nagyon szeretné megmutatni azt, hogy mennyire okos.

Ezek a filozofálgatások a szépség ideológiájáról meg az élet céltalanságáról nem csak nem vezetnek sehova, de az olvasót is megakasztják. Néha kifejezetten nehéz nem átlapozni az emailezős részeket.

Az ízléses szexjelenetekből mélytorkozós Szürke ötven árnyalata lett

Sally Rooney első nagysikerű regényét, a Normális embereket és az abból készült sorozatot nagyon szerettem. Erős karakterek, szép szexjelenetek, érzékien ábrázolt intimitás. Erről most szó sincs.

Azok a szexjelenetek, amik a Normális emberekben még nagyon ízlésesen, szépen voltak megírva, azok itt átfordulnak a Szürke ötven árnyalatának mocskos, proli stílusába. Az egyik ilyen részben például arról van szó, hogy Alice megpróbálná-e a mélytorkozást.

A szexről szóló részek uralják a cselekményszegény sztorit, mintha nem is szólna másról a könyv, csak arról, hogy a szereplők időnként lefekszenek egymással. A 30 körüli karakterek ráadásul 16 évesek szintjén beszélnek a szexről, és valamiért az írónő annak is szükségét érezte, hogy a nyögéseket is kihangosítsa:

„Amikor Simon belé hatolt, levegő után kapkodott, nem szólt semmit. Simon lehunyta a szemét. Ó, szeretlek, motyogta. Csak engem szeretsz?, kérdezte a másik vékony, gyerekes hangon.”



Nem csak a szexről való kommunikáció nem megy a karaktereknek, de az érzelmeikről sem tudnak értelmesen beszélni. A könyvben az összes konfliktus abból származik, hogy a karakterek nem mondják ki, amit valóban gondolnak és éreznek, ezért azt látnak bele a másik viselkedésébe, amit akarnak, ez pedig végtelenül unalmas. Az olvasó ráadásul végig tisztában van azzal, hogy a karakterek valójában szeretik egymást, csak nem mondják ki, így még csak izgulni sem lehet együtt a szereplőkkel, hogy szeret, nem szeret.

Ami még működött a Normális emberekben, hiszen ott egy jó tíz évvel fiatalabb szereplőkkel mutatta be a problémát, az itt egyáltalán nem működik, mert joggal tehetjük fel a kérdést: miért képtelenek a 30 éves, egyetemet végzett emberek érthetően kommunikálni egymással?

Rideg stílus, némi giccsel

A Hová lettél, szép világ megjelenése előtt közvetlen olvastam el az írónő előző könyvét, a Baráti beszélgetéseket, valószínűleg ezért is tűnt fel nagyon, hogy Rooney mennyire ismétli magát. A karaktereket, a cselekményt, a háttérsztorikat. A főszereplők mindig irodalommal foglalkoznak, valaki mindig nagyon gazdag és valaki mindig nagyon csóró, valakinek mindig terhelt a családjával a viszonya, valaki mindig alkoholista, az egyik szereplőnek pedig biztosan van egy spánielje.

Szintén visszatérő elem, hogy több szereplő is biszexuális vagy leszbikus, aminek a felvállalása senkinek nem jelent gondot. Sőt egyes karakterek kifejezetten maradinak tartják, ha valaki csak az egyik nemhez vonzódik, de az is teljesen természetes, hogy buliba indulás előtt Felixet kiszempillaspirálozzák. A nyíltan feminista nézeteket való írónő rendszeresen állást foglal a monogámiával és a vallásossággal szemben is.

Ami viszont továbbra is megnyerő Rooney regényeiben, az a hűvös stílus, amivel ír. Don Delillóhoz szokták hasonlítani, bár Delillo azért színesebb, sokak szerint Rooney stílusa inkább egy Google-fordítós szöveghez hasonlít. Ez a tömör, sokszor egyszerű mondatokat alkalmazó írásmód viszont sokkal olvashatóbbá teszi a könyvet, és annak ellenére, hogy romantikus regényről van szó, nem érezzük tőle nyálasnak.

Egy dolog azonban teljesen ellentmond ennek a rideg stílusnak és ebben valahol mégis felüti a fejét a giccs: az írónő valamiért szükségét érzi, hogy minden fejezetet és alfejezetet egy-egy szépen megmunkált mondattal zárjon, aminek semmi köze a cselekményhez.

„Kövessük most a tekintetét, vegyük észre a nyitva maradt szobaajtót, a korlátoszlop fölött látható falszeletet.”

„Róma utcái egymás után fedték fel magukat, majd eltűntek, visszahúzódtak a sötétségbe.”

Leütötte az utolsó karaktereket a billentyűzet súrlódástól átmelegedett műanyagán, aztán kinézek az ablakon a pocsolyákban felázott falevelekre.