Úgy tűnik, Svájcban megszavazzák a melegházasságot

Vasárnap népszavazást tartanak Svájcban arról, hogy engedélyezze a svájci állam a melegházasságot és megadja-e ugyanazokat a jogokat a homoszexuális házaspároknak, mint a heteroszexuálisoknak. A Guardian cikke szerint pedig az exit-pollok és előzetes felmérések szerint úgy néz ki, a svájciak döntő többsége támogatni fogja a melegházasságot. A brit lap a gfs.bern közvélemény-kutató cég felmérésére hivatkozva azt írja, hogy

várhatóan a népszavazáson résztvevők 64 százaléka megszavazza a javaslatot, 36 százaléka pedig ellene szavaz. A népszavazás tétje nemcsak az, hogy az állam elismerje-e a homoszexuális párok házasságát, hanem az is, hogy a meleg házaspárok fogadhassanak-e örökbe együtt gyerekeket, és a házasság ugyanúgy hozzásegítse a svájci állampolgársághoz a melegpárok külföldi tagjait. A javaslat a leszbikus párokat is segítené abban, hogy szabályozott módon tudják igénybe venni a spermabankokat.

Népszavazási plakát Lausanne-ban. Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

A melegházasság engedélyezését és elismerését a svájci kormány és parlament is támogatta, ami hozzájárulhat a javaslat népszerűségéhez. Az ellenzők a melegházasság ellen azokat az érveket hozták fel, amelyeket a magyar kormánykommunikációt követőknek már nem kell bemutatni: hogy a melegházasság elismerése aláásná a házasság és a család intézményét.

A nagy támogatottság ellenére a kampány elég durvára sikerült. A javaslatot támogató és ellenző kampánycsapatok is arról számoltak be, hogy valakik módszeresen letépkedték vagy megrongálták a plakátjaikat, a kampányolókat online és az utcán is inzultálták, az LMBT hotline telefonvonalakat pedig ellepték a panaszok.

Nyugat-Európa nagy részén már elismerik a melegházasságot és a homoszexuális párokat azonos jogok illetik meg a heteroszexuálisokkal. Svájc viszont eddig csak élettársi kapcsolatot ismert el homoszexuális párok között 2007 óta.