Karikó Katalin találkozott a Másnaposok egyik színészével

A Szegedi Tudományegyetem közleményt adott ki arról, hogy Karikó Katalin találkozott a Másnaposok egyik szereplőjével, Kim Jeonggal. Alább olvasható a teljes közlemény:

„Meghökkentő találkozások és különös díjak kísérik 2021-ben az mRNS-terápiát felfedezéseivel megalapozó Karikó Katalint. A közel négy évtizedig visszhangtalanul, de keményen dolgozó kutatóra az utóbbi kilenc hónapban díjeső hull – a »köszönömtől« kezdve a díszdoktori címeken át a milliós pénzjutalommal is járó érmekig. Például 2021 szeptemberében öt rangos díj elnyeréséről kapott hírt, öt elismerést személyesen és kettőt virtuálisan vett át, s még nincs vége a hónapnak.

Grimaszolt és nevettetett az orvosból lett komikus, a »Másnaposok« sztárja, Ken Jeong az alma matere 2021. szeptember 26-i ünnepélyén. A díszdiplomássá avatott alumnus humorral vegyített szónoklatát a Duke Egyetem YouTube csatornáján elérhető videó nézői is élvezhetik.

A felvételből is kiderül: az 1838-ban alapított felsőoktatási intézmény életét is fölforgatta a Covid-19 pandémia közel húsz hónapja. A történtek ellensúlyozásaként a Duke Egyetem vezetői úgy gondolták, mai diákjaikat egyaránt inspirálja a »Másnaposokban« »Leslie Chow« alakját felöltő Ken Jeong és a világban manapság »az mRNS vakcinák anyjaként« titulált kutató, Karikó Katalin életútjának a megismerése. A maszkviselést előíró, tömeget vonzó, mégis családias hangulatú ünnepségre elhívták a kitüntetettek hozzátartozóit is. A Duke Egyetem ceremóniáján együtt fotózkodhatott a sztártudóssá lett Karikó Katalin és férje, Francia Béla a filmcsillag Ken Jeong és felesége társaságában.

A Széchenyi- és a Semmelweis-díj, e két rangos magyar kormányzati kitüntetés neve is elhangzott a nagyhírű Duke Egyetem tanévnyitó ünnepélyén, Észak-Karolina állam Durham városában. A világjárvány miatt 2020-ban elmaradt diplomaosztó ünnepségeket pótló ceremónián avatták díszdoktorrá az mRNS-alapú vakcinákat felfedezéseivel megalapozó Karikó Katalint és kutatótársát, Drew Weissmant. A mintegy 1750 diák és 5000 hozzátartozó állva tapsolva köszöntötte a dísztalárba öltöztetett tudósokat. Az SZTE után a Duke díszdoktori címét is elnyert magyar kutató laudációjába azt is leírták, hogy »1982-ben szerzett doktori fokozatot biokémiából a Szegedi Tudományegyetemen«. Az mRNS-hez kapcsolódó 13 szabadalom társfeltalálójának eddigi közel félszáz elismerése közül megemlítették persze a

Nobel-díjjal összemérhetőnek tartott, nagy médiakampánnyal bejelentett amerikai érmeit és kitüntetéseit is.

Visszhangtalan maradt viszont a sajtóban, hogy 2021. szeptember 23-án két díjjal gyarapodott Karikó Katalin kitüntetéseinek a listája, miközben bővült virtuális kapcsolathálója. E napon megkapta az amerikai Bill Foege Globális Egészségügyi Díjat, ráadásul együtt a tekintélyes Anthony Fauci virológussal. Az orvossal, aki a Covid-19 koronavírus járvány idején a leköszönő és az új amerikai elnök egészségügyi főtanácsadójaként lett kulcsszereplő a pandémia elleni küzdelemben. A MAP egészségügyi szervezet nemzetközi kitüntetését a Lasker-díjas William Foege orvosról nevezte el. Bill Foege ifjú korában Afrikában dolgozott, s himlő-járvány felszámolásában játszott központi szerepet. Foege e-mailben köszöntötte Karikó Katalint. Az online díjátadó különlegessége, hogy Fauci élőben bejelentkezett és egy órán át beszélgetett a kitüntetés névadójával és a kitüntetettekkel.

A Novo Nordisk Alapítvány, a civil szervezet se hírelte, hanem 2021. szeptember 23-án »csak« föltette a honlapjára a Karikó katalint is érintő infót. Eszerint a Covid-19 mRNS vakcina engedélyezéséhez vezető felfedezéseikért Karikó Katalinnak és kutatótársainak – Drew Weissmannak, Uğur Şahinnak és Özlem Türeci Özlemnek – ítéli a Novo Nordisk-díjat. »Az, hogy velük együtt osztozunk a reflektorfényben, különlegessé teszi ezt a díjat. Sokéves közös tudományos erőfeszítésink eredményeképpen egy biztonságos és nagyon hatékony Covid-19 mRNS-vakcinát fejlesztettünk ki« – nyilatkozta a szegedi egyetemről indult kutató. A négy kitüntetettet 2022. április 1-jén, Koppenhágába várják díjátadóra.

Az Arany Lúd Díj virtuális ceremóniáját viszont már 2021. szeptember 22-én megtartották. Hét kutatót ismertek el, köztük Karikó Katalint és Drew Weissmant a 10. alkalommal átadott Golden Goose Awarddal. Az ötletgazda, Jim Cooper képviselő azt mondta, hogy »olyan szövetségi finanszírozású kutatókat díjazunk, akiknek a munkája furcsának vagy nevetségesnek tűnhet, de elképesztő felfedezéseket eredményezett«. Az amerikai Arany Lúd Díj ugyanis az ellenpontja az alapkutatásokat »pazarló szövetségi kiadásokként bíráló« amerikai elismeréseknek, mint amilyen például az Aranygyapjú-díj.”

Aki nem ismerné Kim Jeong munkásságát, annak itt egy válogatás a Másnaposok-filmekből: