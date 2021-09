Az Egészségügyi Világszervezet szerint megbocsáthatatlan, hogy a munkatársaik nőket zaklattak Kongóban

Tedros Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) igazgatója megbocsáthatatlannak nevezte a WHO munkatársai által a Kongói Demokratikus Köztársaságban elkövetett szexuális bűncselekményeket. A bűncselekményekre egy 35 oldalas jelentés derített fényt, ami szerint 2018 és 2020 között 83 nemzeti és nemzetközi segélymunkás követhetett el ilyen bűncselekményeket, és köztük volt a WHO 21 alkalmazottja is.

A világszervezet szakemberei az ebola elleni küzdelemben segítettek a helyi hatóságoknak.

A jelentés azután készült, hogy több mint 50 helyi nő jelezte, hogy szexuálisan bántalmazták, többeket közülük meg is erőszakoltak. A dokumentum szerint az áldozatok között fiatalkorú lányok is vannak, sokukat leitatták, vagy kórházakban ejtették csapdába őket.

A WHO főigazgatója a jelentés nyilvánosságra kerülése után egy konferencián bocsánatot kért az áldozatoktól és hozzátartozóiktól, és bejelentette, hogy az érintettek közül még a szervezet állományában lévő 4 személynek is megszüntetik a munkaviszonyát. (BBC)