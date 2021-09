Kúria: Jogszerűen zárta ki a Médiatanács a Klubrádiót a frekvenciapályázatból

Kedd délelőtt a Kúria jóváhagyta a Fővárosi Törvényszék korábbi ítéletét, vagyis döntése értelmében a Médiatanács jogszerűen zárta ki a Klubrádiót a 92,9 Mhz-re kiírt frekvenciapályázatból.

Arató András, a Klubrádió vezetője a Media1 szerint most az Alkotmánybírósághoz, azután pedig akár a Strasbourgi Emberjogi Bírósághoz fordul, bár abban nem bízik, hogy egy kormányváltás előtt a Klubrádió ismét frekvenciához jut. A rádió jelenleg online adást sugároz, ezt továbbra is folytatni kívánják.

A rádiók frekvenciái az állam tulajdonát képezik, és néhány évente újra pályáztatják a használati jogukat. A Klubrádió 92,9 Mhz-es, 2014 óta használt frekvenciahasználati jogosultsága lejárt, és ugyan meg lehetett volna hosszabbítani, de a Médiahatóság úgy találta, hogy néhány korábbi szabályszegés miatt ezzel a lehetőséggel a Klubrádió nem élhet (az egyik ilyen kizáró ok az volt, hogy a lejátszott zenékről a listát néhány alkalommal későn adták le). Az akkori döntés miatt az Európai Bizottság kötelességszegési eljárást indított a magyar kormány ellen, az arányosság érvényesítésének elmaradása és az egyenlő bánásmód megsértése miatt. Ez az ügy még folyamatban van.

A Klubrádió szerkesztősége Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A frekvenciára új pályázatot írtak ki, amire eredetileg három vállalkozás jelentkezett, de végül csak a Klubrádió jelentkezése maradt érvényes. Azonban a Médiatanács hiába fogadta be elsőre a pályázatát, végül kizárták a Klubrádiót is, mert gazdasági működését nem tartották megalapozottnak, és a műsorstruktúra összeállításában is találtak alaki hibákat, például volt olyan műsor, aminek ismétlése időben eltért volna az eredetileg tervezett adás hosszától.

A Klubrádió megtámadta a kizárását a bíróságon, de a mostani ítélettel végérvényesen vesztett.