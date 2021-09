Az amerikai hadsereg vezetői azt javasolták Bidennek, hogy pár ezer katonát mindenképpen hagyjanak Afganisztánban

Az afganisztáni műveletekért felelős amerikai tábornok és Joe Biden legfontosabb katonai tanácsadója sem javasolta az amerikai elnöknek, hogy az összes amerikai katonát vonja ki Afganisztánból - erről beszélt kongresszusi meghallgatásán két amerikai tábornok. Frank McKenzie tábornok és Mark Milley tábornok beszámolója kicsit ellentmond Biden korábbi nyilatkozatainak, aki azt mondta, nem emlékszik, hogy bárki is azt javasolta volna, hogy hagyjanak hátra pár ezer amerikai katonát.

A két katonai vezető arról számolt be a szenátoroknak, hogy miért sikerült úgy az amerikai hadsereg kivonulása Afganisztánból, ahogy, vagyis hogyan lehet, hogy 20 év megszállás után pillanatok alatt összeomlott a dollármilliárdokból felépített afgán állam és hadsereg. A szenátoroknak a közel-keleti és közép-ázsiai térségben zajló amerikai műveletekért, így Afganisztánért is felelős Középső parancsnokság (Central Command) vezetője, McKenzie tábornok azt mondta,

azt javasolta az elnöknek, hogy a csapatok kivonása után is hagyjanak 2500 amerikai katonát az országban. Az elnök legfőbb katonai tanácsadója, Mark Milley vezérkari főnök pedig a republikánus szenátorok kérdésére elmondta, ő egyetértett ezzel a javaslattal. Erre lecsaptak az ellenzékben lévő republikánusok, emlékeztetve, hogy Biden még augusztusban azt nyilatkozta, nem kapott ilyen tanácsot a hadsereg vezetőitől. Azt viszont egyetlen tábornokkal sem sikerült kimondatniuk, hogy az elnök hazudott volna a sajtónak. Azt is elmondták, hogy őket is meglepte, milyen gyorsan omlott össze az afgán vezetés és hadsereg, és milyen könnyen kerültek újra hatalomba a tálibok.

Az amerikai csapatok afgán kivonásáért is felelős McKenzie tábornok a szenátusi meghallgatáson. Fotó: SARAHBETH MANEY/AFP