Gulyás: már biztosan meglesz az 5,5 százalékos gazdasági növekedés

A szerdai kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy biztos elérik a kívánt gazdasági növekedést, tehát jár az szja-visszatérítés a gyerekeseknek.

Január 1-től számíthatnak a pedagógusok béremelésre, és a közmunkások bére is emelkedni fog.

Az állam nem támogatja tovább az Antall József Tudásközpontot, mert visszaéléseket tártak fel.

A kormány szerint olyan forgatókönyv nem lehetséges, hogy az idei növekedés ne érje el az 5,5 százalékot, sőt a pénzügyminisztérium szerint akár a 7,5 százalékot is elérheti.

Ez azt jelenti, hogy a 2021-ben befizetett személyi jövedelemadót visszakapják a 18 év alatti gyereket nevelő családok. Gulyás azt is elmondta, hogy holnap a hadipari reformról tartanak kihelyezett kormányülést Hajmáskéren, ahol egy hadgyakorlatot is bemutatnak a németekkel.

Gulyás szerint az EP tényfeltáró delegációja (LIBE) azért érkezik Budapestre, hogy a magyar Molotov-Ribbentrop-paktum jelöltjeit támogassa. A delegációval a miniszterelnök sem hajlandó találkozni, Gulyás szerint azért, mert a miniszterelnök elfoglalt és ez egy egyébként sem fontos találkozó. A kormánypárti CÖF-CÖKA viszont gúnyosan meghívta a delegációt.

Az RTL kérdésére Szentkirályi Alexandra elmondta, hogy a 12 és 19 év közöttiek több mint 50 százaléka van csak beoltva, a pedagógusoknak pedig több mint 80 százaléka.

A pedagógusok béremelésével kapcsolatban Gulyás elmondta, hogy nincs még kormánydöntés, de január 1-től számíthatnak a pedagógusok béremelésre. A döntés azt követi, hogy szeptemberben kiderült, hogy jövőre 200 ezerre emelik a minimálbért, de a pedagógusok bértábláját továbbra is a 2014-es 101 500 forintos minimálbérhez kötik, ami tarthatatlanná teszi a pedagógusok helyzetét.

Szintén az RTL kérdésére Gulyás elmondta, hogy az állam nem fogja tovább támogatni közpénzből az Antall József Tudásközpontot, mert lezárult a vizsgálat és kiderült, hogy történtek olyan kifizetések, amelyek az erkölccsel nem összeegyeztethetők.

Az RTL újságírója felhívta a miniszter figyelmét, hogy az utolsó kérdés, amit feltett, valójában a Magyar Hang kérdése, akiket továbbra sem engednek be a kormányinfóra. Gulyás ezen először nevetgélt, hogy milyen jól megoldják, majd azt mondta, hogy nem lehet mindenkit beengedni, mert akkor nagyobb terem kéne és nem két és fél óra lenne a kormányinfó, hanem több. Amikor az RTL újságírója felhívta rá a figyelmet, hogy most is vannak üres székek, akkor Gulyás azt mondta, hogy legutóbb viszont plusz székeket kellett behozni, és nem érzi úgy, hogy ne hangoznának itt el a Magyar Hang nélkül is fontos kérdések.

Az mfor.hu megkérdezte, hogy tervezik-e emelni 2022-ben a közmunkások bérét, mivel négy éve nem emelték. Gulyás azt felelte, hogy igen, de még nincs döntés arról, hogy mennyivel, valószínűleg a minimálbér környékére emelik majd.

Munkatársunk, Haszán Zoltán megkérdezte, hogy miért nem lehet tudni, hogy a kórházban ápoltak között mennyi az oltott és oltatlan, erre Gulyás azt ígérte, hogy a legközelebbi kormányinfóra elhozza ezeket az adatokat.

Azt is kifogásoltuk, hogy a járványügyi hatóságoknak nem tudunk kérdéseket feltenni, Gulyás pedig mindig hárítja ezeket a kérdéseket. A miniszter szerint viszont elegendő információt lehet megtudni a koronavirus.gov.hu-ról.

Az átoltottsági aránnyal kapcsolatban Gulyás azt mondta, hogy egyéni döntés, hogy valaki beoltatja-e magát, ennél többet nem tudnak tenni. Pedig korábban 6-7 millió beoltott volt a cél, de mi megálltunk 5,8 milliónál. A tesztelésről is hasonlóan vélekedett, szerinte teszteljen, aki tesztelni akar.

Korábban említette a miniszter, hogy az előválasztás előre el van döntve, lehet tudni, ki fog nyerni. Munkatársunk megkérdezte, hogy ki és honnan tudja. Gulyás azt válaszolta, hogy Karácsony Gergely, és jól informált, azért tudja.

Kollégánk azt is megkérdezte, hogy Gulyás szerint így kellene működnie a köztévének adófizetők pénzéből, ahogy most működik? Gulyás azt felelte, hogy ahhoz néznie kéne a közszolgálati televíziót, hogy véleményt tudjon alkotni, de ő csak focimeccseket néz.

Cikkünk folyamatosan frissül.